Barsinghausen

Weil der Polizei Hinweise vorlagen, dass in der Feldmark Drogen konsumiert wurden, kontrollierten die Beamtem am Sonnabend gegen 2 Uhr eine größere Personengruppe in einer Schutzhütte am Karl-Blume-Weg.

Ein Diensthund konnte schließlich im Gebüsch zwei Taschen finden, in denen sich jeweils geringe Mengen Marihuana befunden haben. Die Polizei konnte den Taschen vor Ort keiner Person zuordnen, daher wurden zwei Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen zunächst unbekannt Beschuldigte eingeleitet.

Von Lisa Malecha