Barsinghausen

Bei Verkehrskontrollen sind der Barsinghäuser Polizei zwei Autofahrer ins Netz gegangen, die keinen Führerschein besitzen. Am Freitag hat eine Funkstreife auf der Egestorfer Straße einen 40-jährigen Barsinghäuser angehalten, der mit seinem Opel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Bei einer weiteren Kontrolle am Sonnabend hat die Polizei einen 18-Jährigen am Steuer des Autos seiner Eltern angehalten. Der junge Mann ist nicht im Besitz eines Führerscheins, wie sich herausstellte. Er gab gegenüber den Beamten an, dass sich seine Eltern noch im Urlaub befänden, und er die Gunst der Stunde habe nutzen wollen. Auch gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Andreas Kannegießer