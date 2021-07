Barsinghausen

Gleich drei Mal hat die Polizei Barsinghausen am Wochenende Menschen erwischt, die betrunken mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs waren. Ein Mann hatte betrunken sogar einen Unfall gebaut und versuchte zu flüchten.

Eine Funkstreife des Polizeikommissariats hatte am Sonnabend gegen 2.30 Uhr zunächst beobachtet, wie ein 51-jähriger Mann aus dem Kreis Schaumburg mit seinem Pedelec auf der Rehrbrinkstraße in Höhe des Karl-Blume-Wegs stürzte. Der Mann erlitt zwar keine Verletzung und sein Pedelec wies auch keine Beschädigungen auf, aber die Beamten stellte fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Laut Polizei war er nicht mehr in der Lage, sein Pedelec sicher zu führen, da „deutliche Ausfallerscheinungen“ vorhanden waren. Der Mann war so betrunken, dass er nicht mal den freiwilligen Atemalkoholtest machen konnte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und ließen eine Blutprobe entnehmen.

Mann schreit vor Wohnung der Ex

Am Sonnabenabend erwischte die Polizei den nächsten Betrunkenen. Die Beamten kontrollierten gegen 22:20 Uhr einen 45-jährigen Barsinghäuser in der Osterstraße, weil dieser schreiend vor der Wohnung einer getrennt lebenden Ehefrau stand. Der Mann war erheblich alkoholisiert und laut Polizei bestand der dringende Verdacht, dass der Mann mit seinem Auto, das in unmittelbarer Nähe geparkt war, zu der Wohnung gefahren war. Daher wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm wurden Blutproben entnommen.

32-Jähriger baut mit 3,16 Promille Unfall

Eine teure Fahrt hatte dann am Sonntag ein 32-Jähriger: Der Barsinghäuser fuhr gegen 00:30 Uhr mit seinem Volvo auf der Wilhelm-Busch-Straße gegen einen geparkten Skoda. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 5000. Bei dem Volvo entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Zeugen konnten beobachten, wie der Volvo-Fahrer nach dem Verkehrsunfall versuchte mit seinem Auto zu flüchten. Das war ihm aber auf Grund eines Platten nicht möglich. Die gerufene Polizei stellte am Unfallort dann fest, dass der Mann mit 3,16 Promille unterwegs war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gegen den Mann eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Lisa Malecha