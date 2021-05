Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen ist stolz auf das große Angebot von Kinderbetreuungsplätzen in Tagespflegeeinrichtungen im Stadtgebiet, das von der Verwaltung nach Kräften gefördert wird. Mit 182 Tagespflegeplätzen gehört die Kommune zu den Vorreitern in der Region. Ganz neue Wege beschreitet sie nun auch bei der Werbung für das Angebot: Die Verwaltung hat ein Pixi-Buch aufgelegt, das auf kindgerechte Weise über die Abläufe und die Betreuung in einer Tagespflegeeinrichtung informiert.

„Wir sind in Sachen Kindertagespflege bereits sehr gut aufgestellt, aber uns hat bisher eine Annäherung an das Thema aus dem Blickwinkel der Jungen und Mädchen gefehlt“, sagt Mariela Chiarelli vom städtischen Kinderbetreuungsamt. Sie hat darum gemeinsam mit ihrer Kollegin Nicole Tünnermann-Heine und der Zeichnerin und Grafikerin Anna-Lena Kuhlmann das 20-seitige Pixi-Buch entwickelt. In Kuhlmann hat das Team nicht nur eine ausgebildete Mediengestalterin für Bild und Ton als Partnerin gefunden – sie ist zudem seit einigen Jahren auch Tagesmutter. Somit habe sie ihre gestalterische Kreativität „auf optimale Weise mit dem Fachwissen verknüpfen“ können, lobt Chiarelli.

Buch liefert Einblicke in den Alltag

Auf den 20 Seiten des Pixi-Büchleins „Unsere Kindertagespflege in Barsinghausen“ bekommen Eltern und Kinder Einblicke in den Alltag bei Tagesmüttern und -vätern sowie in den Großtagespflegeeinrichtungen. Im Mittelpunkt stehen der kleine Paul und seine Eltern, die sich für einen Tagespflegeplatz interessieren. Die von Kuhlmann gezeichneten Szenen zeigen, wie das Kennenlernen der Einrichtungen idealerweise vor sich geht und wie danach der Alltag in der Betreuung aussieht.

Die von Anna-Lena Kuhlmann gezeichnete Szene aus dem Buch erklärt, wie die ersten Tage in einer Tagespflegeeinrichtung ablaufen. Der Barsinghäuser Hirsch ist immer dabei. Quelle: Stadt Barsinghausen

„Wir wollten einerseits möglichst viele Informationen bieten, andererseits sollte es auch kurz und kompakt dargestellt werden“, erläutert Chiarelli. „Zudem haben wir viel Wert darauf gelegt, dass die einzelnen Aspekte so transportiert werden, dass sowohl Eltern als auch die Kinder davon angesprochen werden.“ Das ist nach Einschätzung der drei Initiatorinnen sehr gut gelungen. Eine Besonderheit auf den Bildern ist, dass auch der Hirsch als Barsinghäuser Wappentier auf kindgerechte Art und Weise eingebunden wird: Auf jeder Seite taucht er irgendwo in den Motiven auf, sodass die Kinder beim Betrachten des Pixi-Buches auch noch zu einem kleinen Suchspiel animiert werden.

Die Szene aus dem Buch zeigt, welche Aktivitäten in einer Tagespflegeeinrichtung üblich sind. Quelle: Stadt Barsinghausen

Arbeitsgruppe unterstützt bei Vorbereitung

Bei der Vorbereitung des Buches sind Chiarelli, Tünnermann-Heine und Kuhlmann auch von einigen anderen Tagesmüttern unterstützt worden, die dazu eigens eine Arbeitsgruppe gebildet hatten. „Wir haben aus diesem Kreis immer wieder Anregungen und Ideen bekommen“, lobt Chiarelli. Diese Impulse seien auch wichtig gewesen, um ein möglichst vielfältiges Bild dieser Betreuungsform zeichnen zu können. Für Kuhlmann war es das erste Buch, das sie als Illustratorin veröffentlicht hat. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt sie.

Das Pixi-Buch ist zunächst in einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt worden. Es wird kurzfristig bei allen Tagespflegepersonen und Großtagespflegen sowie im städtischen Kinderbetreuungsamt kostenlos erhältlich sein. Auch im Rathausfoyer soll das Büchlein ausgelegt werden.

Lob von Verwaltungsspitze

Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf lobt das aus seiner Sicht außergewöhnlich gelungene Werk. Die Kindertagespflege spiele in Barsinghausen eine besondere Rolle in der Betreuungslandschaft. Vorteile seien die Flexibilität bei der Betreuung, die kleinen Gruppen und die dadurch möglichen persönlichen Beziehungen. Das führe zu einer Wohlfühlatmosphäre. „Mithilfe des Büchleins unterstreichen wir diese Bedeutung und können zugleich auf ideale Weise für die Angebote Werbung machen“, sagt Wolf.

Von Andreas Kannegießer