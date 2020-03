Pflegeinitiative: Schon zwölf Anbieter arbeiten in der Corona-Krise zusammen

Barsinghausen

Die in der vergangenen Woche verabredete enge Zusammenarbeit der in der Pflege tätigen Barsinghäuser Institutionen und Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise ist gut angelaufen. „Wir sind sehr froh, dass wir mit insgesamt zwölf ambulanten und stationären Pflegeanbietern eine solidarische Pflegeinitiative für Barsinghausen ins Leben rufen konnten,“ berichtet der Erste Stadtrat Thomas Wolf.

Die sogenannte Pflegekonferenz war gegründet worden, nachdem sich der städtische Krisenstab auf Anregung des Egestorfer Hausarztes Carsten Rädisch mit der Frage nach den möglichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die heimischen Pflegedienstanbieter befasst hatte. Daraufhin kam die Stadtverwaltung mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) überein, dessen Nachrichtenzentrale im ASB-Hauptquartier an der Siegfried-Lehmann-Straße für einen fachlichen Austausch zwischen den Pflegeanbietern zu nutzen.

Pflegeanbieter stehen sich gegenseitig bei

Ziel der neuen Pflegeinitiative ist es, dass alle Pflegeanbieter, die bei der Materialausstattung oder auch beim Personaleinsatz Probleme bekommen, sich an die Vermittlungsstelle beim ASB wenden und dort nach Hilfe ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtgebiet fragen können.

„Wir stellen unsere Infrastruktur dafür gern zur Verfügung “, sagt ASB-Geschäftsführer Jens Meier. Der Erste Stadtrat bedankt sich ausdrücklich bei allen Pflegedienstleistern, die bei der Initiative mitmachen. „Wir erleben hier ein wirklich tolles Beispiel für gelebte Solidarität in Barsinghausen“, sagt Wolf.

Krisenstab bittet um Spenden

Der Krisenstab der Stadtverwaltung ruft parallel dazu erneut alle Menschen und Betriebe in Barsinghausen auf, eventuell verfügbare Schutzausstattung wie Atemschutzmasken, Körperschutz, Handschuhe und andere Ausstattung zur Vermeidung von Ansteckungen zu spenden.

Bisher läuft diese Spendenaktion sehr gut. So hat unter anderem Clementine Seebeck von der Firma Unitec dem ASB 1200 Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Die Hilfsbereitschaft sei auch „ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts innerhalb der Bürgerschaft“, lobt Bürgermeister Marc Lahmann.

Rat und Hilfe für Unternehmen

Die Stadt Barsinghausen bietet Unternehmen und Gewerbetreibenden Rat und Hilfe bei allen Fragen rund um die Corona-Krise an. Dazu gehören Informationen und Hinweise zum seit Mittwoch laufenden Antragsverfahren für Soforthilfen bei der landeseigenen N-Bank, aber auch zu allen anderen Fragen. „Wir versuchen, Antworten zu geben und Lösungen zu finden“, sagt Lahmann. Ansprechpartner ist Wirtschaftsförderer Thomas Müller, der unter der Telefonnummer (0163) 7743014 oder per E-Mail an thomas.mueller@stadt-barsinghausen.de erreichbar ist.

Freie Kapazitäten meldet die Barsinghäuser Stadtverwaltung noch bei dem von Amtsleiter Björn Wende organisierten Unterstützungsdienst für Bürger. „Das Angebot richtet sich an diejenigen, die nicht mehr alleine zum Einkaufen kommen“, erläutert Wende. Nach Kontaktaufnahme würden diese Aufgaben übernommen. Wende und sein Team sind unter Telefon (05105) 7742334 oder per E-Mail an bjoern-wende@stadt-barsinghausen.de erreichbar.

Zahl der Notguppen steigt weiter

Unterdessen steigt die Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen in den städtischen Kindergärten weiter an. Der Erste Stadtrat Wolf berichtete am Freitag während der Sitzung des städtischen Krisenstabes, dass zu Beginn der kommenden Woche die Zahl der Notgruppen in den Kindergärten auf 17 steigen werde.

„Uns liegen bereits 29 Anmeldungen vor “, berichtete Wolf. Die Verwaltung rechnet auch nicht damit, dass es in den kommenden Wochen zu einer Entspannung der Lage kommen wird. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Nachfrage nach den Plätzen in den Notgruppen noch steigen werde, sagte Wolf.

