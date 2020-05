Barsinghausen

Eine kleine ökumenische Gruppe trifft sich seit vielen Jahren am ersten Mittwoch im Monat in der Petruskirche am Langenäcker zum Friedensgebet. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus waren die Kirchen in den vergangenen Wochen geschlossen – nun dürfen auch sie unter Auflagen wieder öffnen.

Am morgigen Mittwoch wird die Petruskirche zwischen 18.15 und 18.45 Uhr zum Gebet geöffnet sein. Pastorin Kristin Köhler steht für Gespräche zur Verfügung. Besucher können Kerzen anzünden, ein Impuls und der vertraute Ablauf des Friedensgebetes liegen bereit. Es dürfen sich zwei Personen gleichzeitig in der Kirche aufhalten.

Von Jennifer Krebs