Barsinghausen

Zum ersten Mal bieten die evangelische Petrus-Kirchengemeinde und der Petrushof eine gemeinsame Urlaubsreise für Menschen mit und ohne seelische Erkrankungen an. Für eine Woche, vom 27. August bis zum 3. September, führt die Reise in ein komfortables Gästehaus in Graal-Müritz an der Ostsee. Der Preis beträgt 250 Euro.

Etwas Neues wagen

„Wir haben große Lust, etwas Neues zu wagen“, sagt Annika Sievers, Leiterin des Petrushofes mit Wohn- und Betreuungsangeboten für seelisch kranke Menschen. Und die gemeinsame Reise mit der Petrusgemeinde sei etwas Neues. So könnten Bewohner und Klienten des Petrushofes Erfahrungen für eine soziale Wiedereingliederung sammeln.

„Sie sollen erkennen, dass sie trotz ihrer Erkrankung und den damit verbundenen Einschränkungen in unterschiedlichen Situationen bestehen können und Mitglieder der Gemeinschaft sind“, erläutert die Leiterin. Der Urlaub biete die Chance, den festen Rahmen des Petrushof-Alltages für einige Tage hinter sich zu lassen.

Reisen mit kleinem Budget

Zum Konzept der Gemeinschaftsreise gehört laut Pastorin Kristin Köhler außerdem, Menschen mit kleinem Budget, die nicht zum Petrushof gehören, ebenfalls eine Teilnahme an diesem Urlaub zu ermöglichen. Zuwendungen der Klosterkammer Hannover, der Ragge-Grocholewski-Stiftung, der Calenberger Diakoniestiftung sowie der Petrusgemeinde ermöglichen einen Preis von 250 Euro für Fahrt, Unterkunft und Halbpension.

Am Urlaubsort in Graal-Müritz können die Mitreisenden ihre Freizeit entweder ganz individuell gestalten oder an einem täglich wechselnden Programm mit Pilgerwanderungen und erlebnispädagogischen Angeboten teilnehmen. „Vor allem soll die Reise eines sein: Erholung vom Alltag“, betont die Pastorin.

Bis 27. Juni anmelden

Für den Urlaub im Gästehaus Wartburg mit Doppelzimmern und Appartements stehen 30 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind bis zum 27. Juni möglich. Auskünfte gibt es bei Annika Sievers unter Telefon (0 51 05) 5 84 00 11 und bei Kristin Köhler unter (0 51 05) 6 21 78. Zudem ist ein Informationsnachmittag für Freitag, 4. Juni, ab 16 Uhr in der Petrusgemeinde am Langenäcker geplant.

Von Frank Hermann