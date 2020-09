Barsinghausen

An der Spitze des Petrushofs, einem sozial-psychiatrischen Zentrum auf dem Gelände der Petruskirche, gibt es einen personellen Wechsel: Die bisherige Einrichtungsleiterin Siggi Lott hat sich in den beruflichen Ruhestand verabschiedet und ihre Aufgaben an Annika Sievers übergeben. Sievers war zuvor seit 2014 als Stellvertreterin im Petrushof tätig.

In einem Freiluftgottesdienst würdigte Geschäftsführer Joachim Richter die scheidende Leiterin Lott, die seit 2010 den Petrushof als neue Betreuungs- und Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischen Behinderungen geprägt hatte.

„Sie hat der Diakonie hier ein Gesicht gegeben“

„Als Siggi Lott am 1. Mai 2010 hier begann, haben wir sie damals in eine halb fertige Baustelle gesetzt und ihr ein theoretisches Konzept für unsere neue Einrichtung in die Hand gedrückt“, blickte Richter auf die Anfänge zurück. Kurze Zeit später, im September 2010, zog die erste Bewohnerin in den Petrushof ein. Mit viel Kreativität, Fachlichkeit und Mut habe Lott ein begleitendes Zuhause für seelisch kranke oder beeinträchtigte Menschen geschaffen. „Sie hat der Diakonie hier ein Gesicht gegeben“, betonte Richter.

Zum Petrushof – der sich in der Trägerschaft der Petruskirchengemeinde und des Vereins für Gemeindediakonie befindet – gehört eine Wohnanlage mit 23 Appartements für Menschen, die Hilfe und Betreuung benötigen. Hinzu kommen eine Tagesstätte mit 15 Plätzen, eine Praxis für Ergotherapie, das ambulante betreute Wohnen sowie das Arbeitsprojekt Böcklers Bügeley.

Ein echter Glücksgriff

Sievers kam ebenfalls schon im Sommer 2010 in den Petrushof und war seit 2014 stellvertretende Einrichtungsleiterin. „Sie hat großen Anteil an der Entwicklung und der Erfolgsgeschichte unseres Petrushofs. Wir können bei der Nachfolgeregelung von einem echten Glücksgriff reden“, sagte Geschäftsführer Richter.

Pastorin Kristin Köhler sprach im Gottesdienst ein großes Lob für die scheidende Leiterin und ihre Nachfolgerin aus: „Beide haben den Petrushof richtig in Gang gebracht und dafür gesorgt, dass hier das Leben pulsiert.“ Der Petrushof sei zehn Jahre nach seiner Eröffnung eine große Wohngemeinschaft mit „einem bunten Haufen wunderbarer Menschen“.

Von Frank Hermann