Personalfluktuation: Lahmann wehrt sich gegen Vorwürfe

Barsinghausen

Der Ton im Streit um die Gründe für den Weggang von Bau-Verwaltungsvorstand Alexander Wollny nach Wunstorf und die allgemeine Fluktuation in der Verwaltung wird immer rauer. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hat Bürgermeister Marc Lahmann am Donnerstag Stellung genommen, nachdem ihn die SPD und die Grünen in den vergangenen Tagen heftig kritisiert hatten. Die Verantwortung für die Personalfluktuation ihm zuzuweisen, sei „an Frechheit kaum zu überbieten“, schreibt Lahmann in einer Stellungnahme. Vielmehr seien es gerade Teile der Politik, die zu der Fluktuation beitrügen. Die bekannte prekäre Personalsituation in verschiedenen Fachdiensten werde von Teilen der Politik einfach ignoriert. Trotz vollständiger Auslastung würden immer neue Aufträge erteilt, „und die Verwaltung wird ständig öffentlich kritisiert“.

Aus Sicht von Lahmann sorgt damit das politische Handeln von Teilen des Rates dafür, „dass die Stadtverwaltung Barsinghausen für externe Kräfte als Arbeitgeber unattraktiv wird“.

Unterdessen haben die Grünen die CDU kritisiert, nachdem die Christdemokraten SPD und Grünen „Halb- und Unwahrheiten“ sowie „Wahlkampfgetöse“ rund um die Personalie Wollny vorgeworfen hatten. Auch die Aufforderung, zur sachlichen Politik zurückzukehren, war in der CDU-Stellungnahme enthalten. Die Grünen-Ratsfrau Ulrike Westphal bedauert, dass die CDU damit einen öffentlichen „Frontalangriff“ gestartet habe, statt unterschiedliche Meinungen in den vorgesehenen Ratsgremien auszutauschen. „In diesem Sinne, liebe CDU: Erstmal an die eigene Nase fassen und den eigenen Politikstil überdenken“, fordert Westphal.

Von Andreas Kannegießer