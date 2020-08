Barsinghausen/Egestorf

Nach einem dreijährigen Probedienst treten die beiden Pastoren Kristin Köhler aus der Barsinghäuser Petrus- sowie Sebastian Kühl aus der Egestorfer Christuskirchengemeinde nun dauerhaft ihre Pfarrstellen an. Zuvor hat sich das Pastorenpaar formal erneut auf diese Stellen bewerben müssen. Nun werden Köhler und Kühl in Barsinghausen und Egestorf erneut in ihren Dienst eingeführt.

Kühl hält Aufstellungspredigt

Sebastian Kühl hält seine Aufstellungspredigt in einem Gottesdienst am Sonntag, 23. August, ab 10.45 Uhr in der Christuskirche Egestorf. Seine Einführung folgt dann am Erntedanksonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr in der Kirche. Kristin Köhler hat ihre Aufstellungspredigt bereits gehalten und wird am Sonnabend, 5. September, um 16 Uhr in der Petruskirche in den Pfarrdienst eingeführt.

Im Anschluss an die Einführungen laden die Gemeinden jeweils zu einem Empfang mit Imbiss ein. Wegen der Corona-Regeln sind vorab Anmeldungen erforderlich – in der Petrusgemeinde unter Telefon (05105) 3683 und oder E-Mail an kg.petrus.barsinghausen@evlka.de sowie in der Christusgemeinde unter (05105) 8842 oder an kg.christus.egestorf@evlka.de.

„Wir sind angekommen“

„Das ist schon schwer zu vermitteln, warum es nun erneut eine offizielle Einführung gibt. Andererseits ist es auch eine Möglichkeit, nach außen zu zeigen, dass wir angekommen sind in unseren Gemeinden“, sagt Pastorin Köhler. Für sie persönlich habe sich der Dienst in der Petrusgemeinde als Glücksgriff erwiesen. Und auch ihr Ehemann spricht von einer besonders prägenden Zeit, seitdem das Pastorenpaar vor drei Jahren von Regionalbischöfin Petra Bahr für den Probedienst ordiniert worden war.

In dieser Zeit seien Beziehungen zu vielen Menschen entstanden und Netzwerke geknüpft worden – nicht nur innerhalb der Gemeinden, sondern in der gesamten Kirchenregion Barsinghausen. Gemeinsam mit Kollegen seien zum Beispiel die Konfirmanden- und die Jugendarbeit neu entwickelt worden.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg, Kirche in der Region so zu gestalten, dass Gemeindegrenzen irgendwann nicht mehr so wichtig sind. Das gibt mit Kraft und inspiriert mich“, erläutert Kristin Köhler. Nach den Erfahrungen von Sebastian Kühl gibt es eine große Verbundenheit der Menschen mit „ihrer“ Kirche – aber auch den Wunsch nach neuen Wegen in der Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden.

Menschen begleiten

Als besondern prägend in der Probezeit erlebte das Pastorenpaar nach eigener Einschätzung die Möglichkeit, erstmals Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten zu können – etwa ein Paar bei der Trauung, bei der Taufe eines Kindes oder auch bei einem Trauerfall in der Familie. „Das ist schon etwas besonders Schönes an unseren Beruf, den Menschen so nahe kommen zu können“, betont Sebastian Kühl.

Von Frank Hermann