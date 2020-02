Parteien streiten heftig über Weggang von Verwaltungsvorstand Wollny

Barsinghausen

Angesichts des bevorstehenden Wechsels von Bau-Verwaltungsvorstand Alexander Wollny als Baudezernatsleiter nach Wunstorf ist ein heftiger Streit in der Politik über die Umstände und die Gründe für den Abgang ausgebrochen. Nach der SPD haben nun auch die Grünen Wollny dafür kritisiert, dass dieser „Teile der Politik“ für seinen Wechsel mitverantwortlich gemacht hatte. Die FDP bedauert, dass es nicht schon im ersten Anlauf in den Ratsgremien gelungen sei, eine Mehrheit für die Umwandlung der Verwaltungsvorstandsstelle Bau in eine höher dotierte Wahlbeamtenstelle zu finden. Die CDU wirft insbesondere SPD und Grünen vor, aus wahlkampftaktischen Gründen die Schuld für alle aktuellen Probleme dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung in die Schuhe schieben zu wollen.

Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass sich Alexander Wollny nach einem Jahr in seinem Barsinghäuser Amt als Leitender Baudirektor in seiner Heimatstadt Wunstorf um die vakante Dezernatsleiterstelle beworben hat und am 26. Februar vom Wunstorfer Rat voraussichtlich gewählt wird. In einer Stellungnahme hatte Wollny „ausschließlich politische Entscheidungen“ für seine Wechselambitionen verantwortlich gemacht und auf die bisher fehlende Mehrheit für die Aufwertung seiner bisherigen Funktion zu einer Wahlbeamtenstelle hingewiesen.

Grüne kritisieren Fluktuation in der Verwaltung

„Es ist mehr als dreist, dass Herr Wollny für seinen Weggang ’Teile der Politik’ verantwortlich machen will“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Christian Röver. Fakt sei, dass er in Wunstorf mehr Geld verdienen wolle. „Das ist sein gutes Recht, aber eben auch seine Entscheidung ganz allein.“ Röver verweist überdies auf die „außergewöhnliche und besorgniserregende Fluktuation“ insbesondere bei Führungspositionen in der Stadtverwaltung. So zerrüttet wie das Verhältnis des Bürgermeisters mit großen Teilen des Rates sei, so scheine es auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sein, meint der Grünen-Sprecher. Die Einrichtung und Besetzung einer Wahlbeamtenstelle bedürfe eines geordneten Verfahrens mit Ausschreibung und Auswahlverfahren. „Ob Herr Wollny bei einem solchen Verfahren der Beste gewesen wäre, steht keineswegs fest“, argumentiert Röver.

Die FDP-Fraktion sieht die eigentlichen Beweggründe für die zunächst fehlende Mehrheit zugunsten einer Umwandlung der Stelle des Leitenden Baudirektors in eine Wahlbeamtenstelle in politischer Taktik: „Es geht gegen den Bürgermeister“, meint FDP-Fraktionssprecher Fred Wellhausen. Da verzichte man im Rat auf die Besetzung dieser wichtigen Funktion und nehme lieber in Kauf, dass zum Beispiel Schulbaumaßnahmen deutlich verzögert und damit auch teurer würden. „Wir werden den Bürgern erklären müssen, warum einiges deutlich länger dauert“, sagt Wellhausen.

Auch die AfD-Fraktion verweist auf die erhöhte Fluktuation in der Stadtverwaltung, speziell im Bereich der Bauverwaltung und die drohenden Verzögerungen bei den anstehenden Schulbauprojekten. Es bleibe abzuwarten, ob sich durch Höherdotierung der nun vakanten Stelle in Kürze ein geeigneter Bewerber finden lassen werde, schreibt AfD-Fraktionssprecher Michael Siedler-Borker. „Zweifel sind angebracht.“

CDU : Wahlkampfgetöse ist unerträglich

Die CDU dagegen wirft SPD und Grünen im Rat der Stadt „unerträgliches Wahlkampfgetöse“ vor. Seit geraumer Zeit werde versucht, „mit Halb- und Unwahrheiten die eigenen Fehler dem Bürgermeister in die Schuhe zu schieben“, heißt es in einer vom Stadtverbandsvorsitzenden Michael Kowalski und CDU-Fraktionssprecher Professor Roland Zieseniß unterzeichneten Erklärung. „Das ist die unterste Schublade der Kommunalpolitik.“ Aktuelles Beispiel sei der Weggang von Alexander Wollny. Für den Verwaltungsvorschlag zur Aufwertung der Stelle habe es keine Mehrheit gegeben. „Nun soll der Bürgermeister am Weggang von Herrn Wollny schuld sein.“ Die Strategie, alles dem Bürgermeister in die Schuhe zu schieben, um ihn im Wahlkampf schlecht aussehen zu lassen, werde nur allzu deutlich.

„Angesichts des bereits entstandenen Schadens“ fordern die Christdemokraten die SPD und die Grünen dazu auf, „endlich wieder zu einer sachlichen Politik zurückzukehren“, damit die Erledigung der großen Herausforderungen nicht weiter verzögert werde.

SPD will Stellenaufwertung nun doch zustimmen

Die SPD beharrt darauf, dass bei einer Umwandlung der Verwaltungsvorstandsstelle „ein geordnetes Verfahren“ unumgänglich sei. Die Sozialdemokraten haben nach eigenen Angaben die Umwandlung zunächst abgelehnt, weil Bürgermeister Marc Lahmann am 13. Januar in einem telefonischen Rundruf bei den Fraktionsvorsitzenden die Perspektive für die Stellenumwidmung abgefragt habe. Das Verfahren des telefonischen Rundrufs entspreche nicht dem, „was man sich bei einer solch gravierenden Änderung des Stellenplans vorstellt“, betont SPD-Fraktionssprecher Peter Messing.

Inzwischen hat die SPD aber Zustimmung signalisiert. „Da die Umlandkommunen diesen Weg der Stellenanhebung gegangen sind, werden wir uns dem in Barsinghausen nicht verschließen können und das auch nicht tun“, teilt Messing mit.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer