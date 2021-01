Barsinghausen

Die Verkehrslage im Deister ist auch am Dienstag erneut angespannt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Parkplätze insbesondere am Nienstedter Pass überfüllt. Die Beamten des Kommissariats Barsinghausen sind im Einsatz und gehen gegen Falschparker vor.

Anzeige

„Parken auf Waldwegen, Grün- und Seitenstreifen wird geahndet“, teilt die Behörde auf Twitter mit. Nahezu alle Stellflächen am und im Deister seien erneut überlastet. Auch bei Google Maps wird auf dem Nienstedter Pass stockender Verkehr angezeigt.

Stop and Go schon am Montag

Schon am Montag führten die Ferien und der erste Schneefall zu überfüllten Parkplätzen und Stop and Go im Deister. Auf dem großen Wanderparkplatz auf dem Nienstedter Pass auf 277 Höhenmetern ging es weder vor noch zurück. Die Landesforsten appellierten an alle Besucher, die Rettungswege offen zu halten.

Harz-Region will schärfer kontrollieren

Auch im Harz zog es die Menschen in den vergangenen Tagen ins Freie, was vor allem rund um Torfhaus zu einem Verkehrschaos führte. Am Montag bat der Kreis Goslar deshalb alle, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig kündigte die Verwaltung an, mehr Kontrolleure einsetzen zu wollen.

Von Peer Hellerling