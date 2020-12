Barsinghausen/Großgoltern

Zweimal hat die Barsinghäuser Polizei am Wochenende teilweise handfest ausgetragene Streitigkeiten schlichten müssen. Am frühen Sonnabendmorgen gerieten sich zunächst zwei Männer in die Haare, die in einem Haus an der Hauptstraße in Großgoltern wohnen. Bei dem Nachbarschaftsstreit kam es zu Beleidigungen und einer Nötigung, wie die Polizei berichtet. Den Beamten gelang es, die Auseinandersetzung zu schlichten. Gegen die Beteiligten wurden Anzeigen erstattet.

Gegen 15 Uhr kam es dann in einer Wohnung an der Straße An der Hängebank in Barsinghausen zu einem heftigen Streit zwischen einer 44-jährigen Frau und ihrem 34-jährigen Lebensgefährten. Laut Polizei ging es bei der Auseinandersetzung um die Renovierung der gemeinsamen Wohnung. Die beiden prügelten aufeinander ein. Erst die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Situation beruhigen. Der Mann verließ anschließend freiwillig die Wohnung. Auch in diesem Fall sind laut Polizei Strafanzeigen erstattet worden.

Von Andreas Kannegießer