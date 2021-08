Großgoltern

Bereits im zweiten Jahr ihres Bestehens zeigt sich: Die Outdoorsporttage, das Ferienprogramm der Stadt Barsinghausen, sind viel mehr als bloß ein Ersatz für die coronabedingt abgesagten Feriensportwochen (Fespowo) und die Ferienpassaktionen. Bis Ferienende Mitte nächster Woche wird das Team der Stadtjugendpflege und ihrer zahlreichen Helfer annähernd 450 Kinder betreut haben. Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Und nicht nur die Jungen und Mädchen scheinen mehr als zufrieden mit dem abwechslungsreichen Angebot aus Sport, Abenteuer und Basteln. Auch die Macher ziehen eine positive Bilanz. Werden die Outdoorsporttage zum zentralen Angebot des städtischen Ferienprogramms?

Außengelände mit großen Vorteilen

Björn Wende, Leiter des Amts für Jugendpflege der Stadt Barsinghausen bestätigt die Entwicklung: „Wir haben deutlich mehr Kinder betreut als im letzten Jahr“. In Zahlen ausgedrückt: Wurden 2020 insgesamt 2003 Tagestickets verkauft, werden es in diesem Jahr bis Ferienende 3745 sein. Das Zeltdorf auf der Wiese zwischen Freibad Goltern und dem Gelände des Calenberger Canoe Clubs (CCC) ist montags bis freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr geöffnet – und zudem das einzige Angebot der Stadt. Auf dem Gelände mit seinen zwei Zirkuszelten, in denen gebastelt und geturnt wird, den Gruppenzelten der Ortswehren, dem Bolzplatz, der Kanupoloanlage, der Kletterwand und dem Freibad ist kein Kind auszumachen, das dauerhaft schlecht gelaunt ausschaut. Die Vorteile des Außengeländes liegen auf der Hand: „Obwohl wir hier insbesondere in den ersten Ferienwochen täglich um die 200 Kinder rumlaufen hatten, ist es deutlich entspannter, als es das während der Feriensportwochen in den Sporthallen des Schulzentrums war. Wenn es den Kindern zu laut wird, können sie ausweichen und haben mit ihren mitgebrachten Zelte auch einen kleinen Rückzugsort“, so Wende. Zudem gebe es einfach mehr Möglichkeiten, Abenteuer zu erleben und harmlosen Quatsch zu machen.“

Aktuelles Modell weniger aufwendig

Bleibt die Abhängigkeit vom Wetter. Bisher hatten die Organisatoren Glück. 2020 hat es in den gesamten Ferien lediglich einmal – und zwar am letzten Tag – geregnet. In diesem Jahr war es deutlich feuchter, doch boten die großen Zelte und Ausflüge in die Sporthalle der örtlichen Grundschule ausreichend Ausweichmöglichkeiten. „Die Kinder sind schon sehr robust, aber eine Woche lang Dauerregen möchte ich so hier nicht erleben“, sagt Wende und lacht. Aber der 39-Jährige hat Pläne für die Zukunft der Outdoorsporttage. Das aktuelle Modell der zentralen Ferienbetreuung bedeute schließlich deutlich weniger Aufwand als das Angebot der Fespowo und eines Ferienpasses. Es gebe weniger Anmeldeverfahren und keine Ausfälle bei den Aktionen. „Man kann sich vorstellen, was für ein Aufwand es ist, alle betroffenen Familien anzurufen und über eine Absage zu unterrichten“, sagt Wende. Die Organisation sei viel einfacher, aber der Nutzen für die Kinder seiner Ansicht nach größer, da die Mitarbeiter für die eigentliche Betreuung deutlich mehr Kapazitäten frei hätten.

Feste Hütten gegen Regen

Seine Idee: Die Outdoorsporttage werden nochmals aufgewertet und zum zentralen Betreuungsangebot während der Sommerferien. Die Feriensportwochen rücken in die Herbst- oder Winterferien, wenn die Witterung eher nicht zu Outdooraktivitäten einlädt. Das Konzept des Ferienpasses wird überarbeitet und pausiert gegebenenfalls. „Ich könnte mir ein Ferienlager vorstellen, das mit einigen Hütten ausgestattet wird, um etwas wetterunabhängiger zu sein. Und wenn uns dann noch mehrere kleine Busse zur Verfügung stehen, können wir noch flexibler Ausflüge zu nahegelegenen Zielen wie den Skate-Platz bei Bahlsen oder in den Deister planen“, erklärt Wende.

Vorteile für alle Seiten?

Doch wo ist Platz, wenn im kommenden Jahr ein Teil des jetzt genutzten Areals aufgrund des Neubaus des Feuerwehrhauses nicht mehr zur Verfügung steht? Wende kann sich vorstellen, dann eine Wiese auf dem östlichen Teil des Freibadgeländes mit zu nutzen. Der Amtsleiter sieht Vorteile für Freibad wie Outdoorsporttage. Zum einen erhalte der Freibadbetreiberverein bereits jetzt für jedes angemeldete Kind eine monetäre Entschädigung, die in einem besucherschwachen Jahr wie diesem dem Verein sicherlich helfe. Dem Freibadbistro Blubb schadeten die jungen Besucher ebenfalls auch nicht. Zum anderen könne es aus Kindersicht wohl kaum etwas besseres geben, als jeden Tag ohne Aufwand das benachbarte Freibad besuchen zu können, ist Wende überzeugt.

Das Fazit des ehemaligen Kanupolo-Nationaltrainers: „Schade, dass es fast schon wieder vorbei ist. Es war eine tolle Zeit mit den Kindern. Wir alle haben tolle Erfahrungen gesammelt.“ Während er das sagt, springen jubelnd ein paar Jungen durchs Bild. Sie schwitzen noch vom Kicken, jetzt ruft die Abkühlung. Arschbombenwettbewerb ist angesagt.

Von Mirko Haendel