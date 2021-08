Ostermunzel

Drei Monate schneller als geplant ist die neu gestaltete Ortsdurchfahrt in Ostermunzel fertiggestellt worden. Nun ist sie in Ost-West-Richtung und in Richtung Dedensen wieder frei befahrbar. Weil das umfangreiche Bauvorhaben ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Barsinghausen und der Region Hannover ist, haben Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) am Dienstag gemeinsam die Straße symbolisch wieder freigegeben. Die Beteiligten haben insgesamt rund vier Millionen Euro in der Ortsdurchfahrt investiert.

Im Zuge des großen Straßenbauprojekts haben die Mittelstraße und die Dedenser Straße neue Fahrbahndecken erhalten. Zudem ist die Fahrbahn der Mittelstraße zugunsten der Gehwege deutlich verengt worden. An allen drei Ortseingängen in Ostermunzel gibt es nun Fahrbahnteiler am Ortsrand, die den Kraftfahrzeugverkehr deutlich bremsen und die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer beim Queren der Straßen verbessern sollen.

Zuschüsse aus der Dorferneuerung

Die Stadt Barsinghausen hat die Gelegenheit genutzt und im Zuge der Bauarbeiten mit Geld aus dem Dorferneuerungsprogramm die Gehwege neu pflastern und die große Kreuzung im Ortsmittelpunkt neu gestalten lassen. Dort gibt es jetzt kleinere begrünte Areale und Bäume, wo vorher ausschließlich Asphaltflächen dominiert haben. Zudem gibt es eine Fußgängerampel, um insbesondere für Kinder den Weg zu den Bushaltestellen sicherer zu machen.

Darüber hinaus hat der Barsinghäuser Stadtentwässerungsbetrieb auch die Regenwasserkanäle und viele Hausanschlüsse in der Mittelstraße und der Dedenser Straße erneuern lassen. Auch alle Bushaltestellen im Ostermunzeler Ortsgebiet sind barrierefrei gestaltet worden.

An den Kosten für das Großprojekt beteiligen sich verschiedene Behörden und Institutionen mit Zuschüssen. So werden etwa die Bauarbeiten im Zuge der Dorferneuerung vom Land Niedersachsen mit rund 73 Prozent gefördert. Das Bundesumweltministerium hat Zuschüsse für die Querungshilfen gewährt, und die Landesnahverkehrsgesellschaft hat drei Viertel der Kosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen beigesteuert.

Anlieger wünschen sich Tempo 30

Jagau und Schünhof lobten das Zusammenspiel bei dem Bauvorhaben und die schnelle Umsetzung deutlich vor dem ursprünglich erstellten Zeitplan. Der Bürgermeister sprach von einem „tollen Projekt“, das in Ostermunzel umgesetzt worden sei. Insbesondere das neue Erscheinungsbild der Ortsmitte hat es dem Stadtoberhaupt angetan: Dieser Bereich sei früher „ein Asphaltdenkmal“ und alles sei zugepflastert gewesen.

Aus den Reihen der Ostermunzeler Einwohner habe es großes Lob für die Baumaßnahme gegeben, sagte Schünhof. Der Wunsch der Anlieger der Ortsdurchfahrt sei allerdings weiterhin eine zusätzliche Verkehrsberuhigung über eine Tempo 30-Regelung. „Mal sehen, wie das weitergeht.“

Jagau berichtete, dass die letzten 120 Meter Ausbaustrecke zunächst gar nicht im Plan gewesen seien. Er würdigte die gute und schnelle Arbeit der Planer und Baufirmen, die in Ostermunzel mitgewirkt hätten. „Wir haben nun eine richtig gute Ortsdurchfahrt.“

Von Andreas Kannegießer