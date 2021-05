Barsinghausen

Coronabedingt dürfen keine Veranstaltungen stattfinden. Dennoch: Zum Tag der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 wollen die Omas gegen Rechts Hannover, bei denen auch Frauen aus Barsinghausen und Wennigsen mitmachen, eine kleine Aktion starten und haben Infoblätter ausgelegt. Zu finden sind die Zettel in den öffentlichen Bücherschränken in Kirchdorf, Egestorf und Wennigsen sowie im Bücherhaus am Thie. Damit soll daran erinnert werden, dass es nie wieder eine Unterdrückung und Vernichtung Andersdenkender oder deren literarischer Werke geben dürfe.

Bücherverbrennung in Hannover

Damals, nach der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933, wurden in fast allen deutschen Universitätsstädten Bücher von politisch und rassistisch unerwünschten Schriftstellern und Wissenschaftlern verbrannt. In Hannover war die Bücherverbrennung am Bismarckturm. Studenten und Lehrangehörige der hannoverschen Hochschulen brachten die Bücher dorthin und verbrannten sie.

„Wir müssen die Augen offenhalten“

Auf ihrem Infoblatt klären die Omas gegen Rechts über in Anliegen auf. Nach Artikel drei des Grundgesetzes seien in Deutschland alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Niemand dürfe wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens sowie seiner politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. „Die gesellschaftliche Realität sieht anders aus. Wir müssen die Augen offenhalten!“

Die Omas gegen Rechts verstehen sich als zivilgesellschaftliche, überparteiliche Initiative, die sich in den politischen Diskurs einbringen will. Auch Opas, Kinder und Enkel sind dabei willkommen. Die Aktivistinnen eint der gemeinsame Einsatz gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus. Wie groß die Bewegung in Hannover ist, lässt sich schlecht abschätzen. Die Zahlen im E-Mail-Verteiler und in der Facebook-Gruppe (mehr als 200) würden nur die Anzahl der Interessierten wiedergeben, sagt eine Mitstreiterin aus Barsinghausen. Und in Corona-Zeiten sei es unmöglich, ein Treffen mit allen Frauen zu organisieren. Dennoch waren fünf bis 40 Omas unter Einhaltung aller Corona-Regeln in letzter Zeit bei Aktionen vertreten.

Von Jennifer Krebs