Viele Einwohner Barsinghausens sowie Besucher von außerhalb haben am Freitagabend den „Midsommar in Basche“ genossen, zu dem der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen und soziale Einrichtungen eingeladen hatten. Besucher konnten bis 21 Uhr durch viele Innenstadtgeschäfte bummeln, und am Ende der Fußgängerzone feierten mehr als 100 Einheimische und Immigranten ein Fest der Begegnung.