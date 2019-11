Barsinghausen feiert in Dirndl und Lederhose

Barsinghausen

Noch kann man eigentlich nicht von einer Tradition sprechen – doch das Oktoberfest in Stillers Festhalle hat bereits mit seiner vierten Auflage einen der obersten Plätze auf der Beliebtheitsskala aller Barsinghäuser Veranstaltungen eingenommen. Wie in den Vorjahren feierten die Gäste an zwei Tagen im jeweils ausverkauften Haus gemeinsam eine große Party in Lederhosen und Dirndl. Nach Angaben der Veranstalter war das Oktoberfest Nummer vier wieder ein voller Erfolg.

Von der Tennishalle zum Festsaal

Calenberger Land, November und eine Tennishalle: Nichts scheint ferner als bajuwarische Lebensfreude und blau-weiße Festzeltstimmung. Doch wieder einmal ist es den Veranstaltern Stadtsparkasse Barsinghausen, Stillers Restaurant, Vodafone und Autohaus Senne gelungen, die große Tennishalle an der Egestorfer Straße mit viel Liebe zum Detail in ein Festzelt zu verwandeln, das so auch auf der Münchner Wiesn stehen könnte. Die Riesenparty ist mittlerweile so beliebt, dass sämtliche Tickets bereits nach wenigen Tagen nahezu ausverkauft waren.

DJ Paul Schulze spielt bis tief in die Nacht

Eröffnet wurde das Oktoberfest wieder ganz traditionell mit dem Fassanstich. Die Party-Band Stefan Persch & die Filsbacher sorgten dann mit Volksmusik-, Aprés-Ski- und Partyhits schnell für ausgelassene Stimmung an den mehr als 80 Tischen. Zwischendurch versorgte DJ Paul Schulze das Party-Volk mit weiteren Knallern aus der Konserve, sodass mit voranschreitender Stunde immer mehr Besucher die Sitzbänke nutzten, um auf diesen ausgelassen zu tanzen.

Auch am Sonnabend ging die Party weiter. Mit von der Partie waren erneut Stefan Persch & die Filsbacher sowie DJ Paul Schulze. Vor der Aufstellwand von HAZ und NP ließen sich wie zuvor am ersten Abend wieder zahlreiche Besucher in ihren feschen Kostümen fotografieren.

Von Mirko Haendel