Das beliebte Barsinghäuser Oktoberfest, das in diesem Jahr für den 30. und 31. Oktober geplant war, ist von den Veranstaltern abgesagt worden. „Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesundheit sowohl der Oktoberfestbesucher, als auch der Menschen, die dort arbeiten, sehr bewusst. Insofern können wir die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung, Feste dieser Art bis einschließlich 31. Oktober 2020 zu verbieten, gut nachvollziehen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Veranstalter des Oktoberfestes. Die zweitägige Großveranstaltung wird alljährlich vom Autohaus Senne, der Stadtsparkasse, Stillers Restaurant und Vodafone gemeinsam ausgerichtet.

Keine guten Nachrichten für Barsinghäuser Veranstaltungsbranche

Die Veranstalter bedauern zugleich, dass mit der Festabsage ein weiterer Höhepunkt im Barsinghäuser Veranstaltungskalender des Jahres 2020 nicht stattfinden kann. Insbesondere für die ohnehin schon gebeutelte Gastronomie- und Veranstaltungsbranche seien dies keine guten Nachrichten, betonen die Organisatoren in ihrer Erklärung. Sie haben in der Hoffnung auf eine Normalisierung der Verhältnisse schon den Termin für das Oktoberfest im nächsten Jahr festgelegt: Dann soll am 29. und 30. Oktober 2021 wieder zünftig gefeiert werden.

Von Andreas Kannegießer