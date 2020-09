Nordgoltern

Ein offenbar extrem leicht reizbarer 38-jähriger Autofahrer aus Barsinghausen hat nach einer Konfrontation mit einem anderen Verkehrsteilnehmer nun zwei Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht am Hals. Nach Mitteilung der Polizei war der 38-Jährige am Sonnabendabend gegen 18.20 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße 65 in Nordgoltern in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe der Einmündung der Hauptstraße musste der 38-Jährige sein Fahrzeug offenbar abbremsen, weil vor ihm ein 53-jähriger Autofahrer von der Hauptstraße aus nach links in Richtung Autobahn abbog.

Der 38-Jährige beließ es jedoch nicht bei dem Bremsmanöver, sondern wendete und fuhr hinter dem abgebogenen Auto her. Noch innerhalb der Ortschaft überholte er das zweite Fahrzeug, setzte sich unmittelbar davor und führte eine Vollbremsung aus. Der 53-Jährige konnte einen Auffahrunfall nur durch Ausweichen auf die Gegenfahrbahn verhindern.

Unfall beim zweiten Überholmanöver

Der 38-Jährige hatte sich laut Polizei aber noch immer nicht abreagiert: Er überholte das ausgebremste Fahrzeug ein zweites Mal und soll dabei auch den Gegenverkehr gefährdet haben. Bei dem rücksichtslosen Manöver berührten sich die beiden Autos. Der 38-Jährige fuhr in Richtung Autobahn davon, konnte jedoch von der Polizei im Zuge einer Fahndung wenig später gestellt werden.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten die beiden Strafverfahren ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Geschehen unter Telefon (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer