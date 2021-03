Nordgoltern

Unbekannte haben mehrere – möglicherweise asbesthaltige – Verbundplatten in einem Graben neben dem Feldweg „Reitwiesengraben“ hinter dem Ortsausgang Nordgoltern in Richtung Wichtringhausen nahe der B65 entsorgt. Ein Landwirt hatte die Platten bereits am Mittwoch gegen 8.45 Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Diese sucht nun nach Hinweise auf den Verursacher.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher dieser illegalen Sondermüllentsorgung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Lisa Malecha