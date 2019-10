Hier gibt es noch Tickets für das Kunze-Konzert

Barsinghausen

Für das Barsinghäuser Konzert des Rocksängers, Liedermachers und Autors Heinz Rudolf Kunze sind noch Eintrittskarten zu haben. Kunze ist mit seinem neuen Soloprogramm „ Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon sagt“ am Sonntag, 27. Oktober, zu Gast im Schulzentrum Am Spalterhals. Das Konzert in der Aula beginnt um 19 Uhr.

Kunze ist seit rund vier Jahrzehnten im Geschäft und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Rockpoeten und Songschreiber. Der 62-jährige hat 36 Studioalben und zahlreiche Bücher veröffentlicht. Zu seinen bekannten Hits zählen „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mit Leib und Seele“ oder „Alles was sie will“.

Das neue Soloprogramm versteht Kunze als Essenz seines langjährigen künstlerischen Schaffens. In „Wie der Name schon sagt“ kombiniert der Künstler seine Songs mit Geschichten, Anekdoten und Gedichten. Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 39,65 und 48,45 Euro und sind unter anderem erhältlich in den Geschäftsstellen von HAZ/NP oder online bei Eventim und Reservix.

Von Andreas Kannegießer