Die Kunstschule Noa Noa will in den nächsten Tagen ihre neuen Werkstätten in der Kulturfabrik Krawatte in Barsinghausen so ausstatten, dass dort ausgewählte Kurse und Workshops unter Einhaltung der Corona-Regelungen möglich sind. In den angestammten Räumen an der Schulstraße lassen sich diese Regelungen nach Angaben von Kunstschulleiter Frank Plorin „auf keinen Fall“ einhalten.