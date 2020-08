Barsinghausen

Künstler der Kunstschule Noa Noa arbeiten derzeit mit großem Aufwand daran, die neue Werkstatt in der Kulturfabrik Krawatte für den kreativen Kursbetrieb auszustatten. Im Mittelpunkt stand dabei zunächst die Schaffung von Arbeitsplätzen nach Vorgabe aktueller Richtlinien – sowohl für die Kursleiter als auch für die Teilnehmer. Nun bietet die Kunstschule für Dienstag, 18. August, von 10 bis 14 Uhr den Workshop „Mode- und Modellzeichnen“ für Kinder ab acht Jahren in der neu eingerichteten Werkstatt an.

Um Mode- und Modellzeichnen geht es in einem Workshop der Kunstschule Noa Noa für Kinder ab acht Jahren. Quelle: Privat

Anzeige

Antonia Jacobsen leitet diesen Workshop. Sie hat viele Jahren in der Modebranche gearbeitet und will ihr Wissen weitergeben. Die jungen Teilnehmer be- und verkleiden sich nach eigenen Vorstellungen und stehen sich gegenseitig Modell für die ganz individuellen Modezeichnungen. Dazu gibt Antonia Jacobsen viele Tipps und zeigt Tricks, die sich nicht nur auf den Zeichenstil auswirken sollen.

Weitere NP+ Artikel

Der Workshop wird vom niedersächsischen Kultusministerium gefördert, darum ist die Teilnahme kostenlos. Noa Noa nimmt Anmeldungen entgegen unter der Telefonnummer (05105) 3322 sowie per E-Mail an kontakt@ks-noanoa.de.

Von Frank Hermann