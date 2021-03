Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen kommt mit ihrem ehrgeizigen Programm zur Schaffung Hunderter neuer Kinderbetreuungsplätze voran: Im Laufe dieses Jahres sollen insgesamt neun neue Kindergärten und Krippen im Stadtgebiet mit insgesamt rund 380 Betreuungsplätzen eröffnen.

Auch wenn es bei mehreren dieser Projekte deutliche Zeitverzögerungen gegenüber den ursprünglichen Planungen gegeben hat, so sind die Verantwortlichen in der Verwaltung dennoch stolz auf die Fortschritte: „Das ist ein immenses Bauprogramm, das weit und breit seinesgleichen sucht“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Die Stadt wäre zwar bei manchen der Projekte gerne früher fertig geworden, betont er, angesichts der Vielzahl der aufgetretenen Probleme sei das jetzt Erreichte aber „eine tolle Leistung“.

Start in drei neuen Einrichtungen im April

Die Stadt Barsinghausen hatte in den vergangenen Jahren zwei Aktionsprogramme zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze angeschoben, nachdem der enorme Bedarf deutlich geworden war: die Initiative für mehr Kinderbetreuung in Barsinghausen (InKiB) im Jahr 2017 und 2019 dann den sogenannten Kita-Nothilfeplan. Das InKiB-Programm sei inzwischen „weitgehend abgearbeitet“, sagt Wolf. In den nächsten Monaten stehen dann vor allem jene Einrichtungen im Mittelpunkt, die Teil des Kita-Nothilfeplans sind.

Im April will die Stadtverwaltung drei neue Einrichtungen eröffnen: den mit einer Krippe kombinierten Kindergarten an der Straße Die Heide in Kirchdorf, den Waldkindergarten Unter den Eichen und den Eingruppen-Kindergarten in der umgebauten Lehr- und Freizeitstätte des TSV Barsinghausen am Waldstadion. Für die „TSV-Hütte“ sei der Betriebsführungsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt unterschrieben, sagt der Erste Stadtrat, es fehle nur noch ein Außen-Spielgerät.

Die Räume im Kindergarten an der Straße Die Heide in Kirchdorf sind hell und farblich zurückhaltend gestaltet. Quelle: Stadt Barsinghausen

Betrieb wird langsam hochgefahren

An der Heide in Kirchdorf sollen nach der Eröffnung 80 Jungen und Mädchen betreut werden. Das Gebäude sei fertig und werde gerade gereinigt, berichtet der von der Stadt beauftragte Architekt Jochen Florian vom Büro Kontext. „Nächste Woche kann das Betreuungsteam einziehen.“ Nach den Worten des Leiters des städtischen Kinderbetreuungsamtes, Claudius Reich, können Anfang oder Mitte April die ersten Kinder willkommen geheißen werden. Bis Mitte Mai solle dann der Betrieb nach und nach hochgefahren werden, sagt Reich. „Wir planen für diesen Prozess in allen Einrichtungen mit gut einem Monat Vorlauf“, erläutert der Amtsleiter. In der Startphase gehe es darum, dass sich die Teams kennenlernten, die zuvor erarbeiteten Konzepte auf die räumlichen Strukturen übertrügen und die Abläufe entwickelten.

Für den Waldkindergarten an der Deister-Freilichtbühne muss nach Reichs Worten noch abschließend geklärt werden, ob die neue Einrichtung die Halle Unter den Eichen als sogenannten Schutzraum bei extremen Wetterbedingungen nutzen kann. „Wir hoffen auf einen Start noch im April“, sagt der Amtsleiter.

Innenausbau läuft in der Zwergenburg

Im Gemeindehaus Arche in Kirchdorf sind die umgebauten Räume für die Betreuung von 20 Kindern fertiggestellt. Derzeit laufe die Beschaffung der Möbel, sagt Reich. Das Betreuungsteam soll Ende Mai die Arbeit aufnehmen, die Einrichtung selbst dann zum Start des neuen Kindergartenjahres. „Elterngespräche sind aber schon vorher möglich“, betont Reich. Ebenfalls im Sommer soll der Kindergarten Gänsefüßchen für 68 Kinder am Gänsefußweg bezugsfertig sein. Derzeit laufe der Innenausbau. Dasselbe gilt für den von einem privaten Investor gebauten Kindergarten Zwergenburg an der Wennigser Straße in Egestorf. Dort sollen ab August 43 Jungen und Mädchen betreut werden.

Im Gebäude des Kindergartrens Zwergenburg an der Wennigser Straße in Egestorf laufen die Innenausbauarbeiten. Quelle: Stadt Barsinghausen

Drei weitere Betreuungseinrichtungen müssen in den nächsten Monaten in Holztafelbauweise erst noch gebaut werden: die Krippe an der Wilhelm-Heß-Straße für 30 Kinder, der Kindergarten auf dem Areal der Bert-Brecht-Schule an der Deisterstraße (50 Kinder) und der Kindergarten auf dem früheren Gelände des Schwimm-Clubs am Nachtigallweg, der ebenfalls für 50 Kinder geplant ist. An der Wilhelm-Heß-Straße ist das Fundament gegossen, im April sollen nach Angaben der Stadtverwaltung die Hochbauarbeiten für die Krippe starten. Mit einem zeitlichen Versatz von vier bis sechs Wochen soll dann an der Bert-Brecht-Schule gebaut werden. „Wir rechnen jeweils mit Bauzeiten von drei bis vier Monaten“, sagt Architekt Florian.

Neuplanung für SCB-Areal am Nachtigallweg

Auf dem ehemaligen SCB-Areal am Nachtigallweg haben Stadt und Architekten noch einmal neu planen müssen, als klar wurde, dass das alte Vereinsheim doch nicht in das neue Gebäude einbezogen werden kann. Der Bauantrag sei eingereicht, parallel werde derzeit die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereitet, sagt Florian. Die Hoffnung der Stadt: Das Projekt kommt nun so reibungslos voran, dass im Laufe des Herbstes die ersten Kinder einziehen können.

Insgesamt wird die Stadt Barsinghausen dann binnen vier Jahren mehr als 500 neue Betreuungsplätze geschaffen und 15 Einzelprojekte umgesetzt haben. „Ich bin sehr froh, dass wir so weit sind, wie wir jetzt sind“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof. Er betont zudem, dass keine der Betreuungseinrichtungen in Container einziehen werde, so wie es ursprünglich einmal geplant war. Statt dessen würden überall optisch und technisch anspruchsvolle Gebäude geschaffen. „Das sind wirklich keine Verlegenheitslösungen“, sagt der Bürgermeister.

Von Andreas Kannegießer