Barsinghausen

VW macht Tempo beim neuen Zulieferstandort für den Elektro-Bulli im Gewerbegebiet nördlich von Groß Munzel: Bis zum Jahresende 2021 soll das Montagewerk stehen und seinen Betrieb mit bis zu 250 Arbeitsplätzen aufnehmen. Laut einer Sprecherin des von VW beauftragten Projektentwicklungsunternehmens Panattoni kommen die Arbeiten zügig voran und liegen im Zeitplan. Derweil sucht die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) weitere Grundstücksflächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes nahe der Autobahn A2.

In den Produktionshallen für das neue Montagewerk laufen bereits die Arbeiten für die Inneneinrichtung. Quelle: Frank Hermann

In Groß Munzel lässt der VW-Konzern künftig Fahrzeugteile für den neuen Elektro-Bulli ID Buzz herstellen und dann über die Autobahn zur Endmontage nach Hannover-Stöcken transportieren. Erst im Oktober 2020 hatte sich Volkswagen für den Standort in Groß Munzel entschieden. „Danach ging alles ganz schnell: Im Dezember haben wir das Grundstück verkauft, und zwei Monate später war Baubeginn“, sagt Projektleiter Holger Keese von der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) am Mittwoch bei einem Besuch von SPD-Politikern auf der Baustelle.

Die HRG entwickelt und vermarktet die Gewerbeflächen in enger Abstimmung mit der Stadt Barsinghausen, die sich ein Mitspracherecht vorbehält und Einfluss auf die Auswahl der ansiedlungswilligen Firmen nehmen will. Die Entscheidung von VW für Groß Munzel stieß in der Stadtspitze auf freudige Zustimmung. Der damalige Barsinghäuser Bürgermeister Marc Lahmann sprach im Herbst 2020 von einer willkommenen Ansiedlung eines Weltkonzerns.

Das neue Montagewerk soll Ende 2021 fertiggestellt sein. Quelle: Frank Hermann

Die angepeilte Fertigstellung des neue Montagewerk bis Ende 2021 sei realistisch, betonte die Panattoni-Sprecherin am Mittwoch: „Es sieht gut aus“. Mittlerweile haben bereits die ersten Arbeiten an der Innenausstattung für das Montagewerk begonnen. Direkt östlich neben dem VW-Standort lässt Panattoni ein weitere Halle errichten.

Zweite Halle „spekulativ“ entwickelt

„Die zweite Halle entwickeln wir spekulativ“, erläutert die Sprecherin. Konkrete Nutzer stehen noch nicht fest. Aber der Projektentwickler führe bereits Gespräche mit mehreren Interessenten.

Die zweite Halle neben dem VW-Montagewerk wird von der Panattoni-Entwicklungsgesellschaft spekulativ errichtet: Mehrere Interessenten sind laut Unternehmen bereits im Gespräch. Quelle: Frank Hermann

Mit diesem Bauvorhaben hat die HRG nunmehr das 21 Hektar große Gewerbegebiet komplett vermarktet, weitere Flächen stehen nach Angaben von Holger Keese derzeit nicht zur Verfügung. Darum prüfe die Gesellschaft verschiedene Modelle für eine mögliche Erweiterung der Gewerbeflächen. Eine nördliche Erweiterung in Richtung Autobahn stehe jedoch nicht zur Diskussion, weil der Landwirt seine Ackerflächen in diesem Bereich nicht verkaufen wolle.

Flächen östlich der L392 entwickeln?

„Daher gibt es Überlegungen, die Flächen auf der östlichen Seite der Landesstraße 392 zu entwickeln. Dort zeigt der Eigentümer durchaus Interesse an einem Verkauf“, erläuterte Keese. Der gültige Flächennutzungsplan erlaube dort eine Gewerbefläche von ebenfalls rund 21 Hektar.

Reinhard Dobelmann (von links), Holger Keese von der HRG, Steffen Krach und Matthias Miersch sprechen über Erweiterungsmöglichkeiten für das Gewerbegebiet Groß Munzel. Frank Hermann Quelle: Frank Hermann

Der Barsinghäuser SPD-Ortsvereinsvorsitzende Reinhard Dobelmann nannte es richtig und wichtig, neue Industrien in der Deisterstadt anzusiedeln. „Wir müssen den Leuten sagen können, wo sie arbeiten und Geld verdienen können“, sagte er. Dabei sei es auch Wunsch, produzierendes Gewerbe anzusiedeln. Allerdings gehe bei einer Neuansiedlung auf der grünen Wiese auch hochwertiger Ackerboden verloren.

„Das ist eine Abwägung“

Von einer gesellschaftlichen Debatte über den Schutz wertvollen Bodens und der Schaffung von Arbeitsplätzen sprach der Bundestagsabgeordnete Matthies Miersch, der ebenso wie Claudia Schüßler und Steffen Krach zur SPD-Besuchergruppe gehörte. „Das ist immer eine Abwägung“, sagte Miersch.

Von Frank Hermann