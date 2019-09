Barsinghausen

Er will neue Entwicklungen anstoßen, Stärken herausarbeiten und im Team seiner Mitarbeiter über Innovationen im Bildungsalltag reden: Kersten Prasuhn hat am 2. September als neuer Geschäftsführer die Leitung der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land übernommen – und geht mit klaren Zielvorstellungen an seine Aufgaben heran. „Es geht um strategische Weichenstellungen“, sagt Prasuhn. Dazu sei er in seiner neuen Funktion auch wild entschlossen.

Mehr Verantwortung im neuen Job

Zuletzt arbeitete der 56-jährige Pädagoge als stellvertretender Direktor bei der Heimvolkshochschule in Loccum. Dort habe er jedoch festgestellt, dass grundsätzliche Neuausrichtungen aus der zweiten Reihe heraus kaum möglich seien. In der Geschäftsführung der VHS Calenberger Land stelle er sich nun der Herausforderung, mehr Verantwortung für eine große Bildungseinrichtung mit 34 Mitarbeitern und rund 500 Dozenten zu übernehmen.

Wichtig sei ihm dabei die Teamarbeit innerhalb der Kollegen. „Viele Dinge laufen schon sehr gut in der VHS, das soll auch so bleiben. Ich will hier lernen, mir aber als Neuling auch den unverstellten Blick erhalten“, erläutert Prasuhn, der in der Geschäftsführung die Nachfolge von Frauke Voskuhl übernommen hat: Voskuhl verabschiedete sich nach 32-jähriger Tätigkeit bei der VHS zum 1. September in den beruflichen Ruhestand.

Zwei Zielgruppen will der neue Geschäftsführer zu Beginn seiner Tätigkeit verstärkt ansprechen und an die Volkshochschule heranführen: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie mittelständische Firmen aus der Region. „Zusammen mit jungen Leuten zu arbeiten, das finde ich großartig“, betont Prasuhn. In Kooperationen zum Beispiel bei Ferienprogrammen oder Projektwochen wolle er versuchen, Jungen und Mädchen für Lernangebote außerhalb der Regelschule interessieren.

Lust aufs Lernen wecken

Im weiten Feld der beruflichen (Weiter-)Bildung sieht Kersten Presuhn ebenfalls ein großes Entwicklungspotenzial für die VHS. Viele kleine Mittelstandsbetriebe wüssten bislang noch nicht, wie sehr sie vom großen Wissens- und Bildungsfundus der Volkshochschule für ihren Geschäftsbetrieb profitieren könnten. „Das sind nur zwei Beispiele für neue Akzente, um noch mehr Lust aufs Lernen zu wecken“, sagt der neue VHS-Chef mit Wohnsitz in Bad Nenndorf.

Spannend bleibe zu beobachten, wie sich der Bildungsalltag durch eine zunehmende Digitalisierung immer weiter verändern werde. Für die VHS sei es wichtig, alle Mitarbeiter und Dozenten in diesen Prozess mit einzubinden. Trotz aller Technisierung und der neuen Möglichkeiten des Lernens von Zuhause bleibe die VHS ein Ort der Begegnung: „Bildung und Erlebnis funktionieren innerhalb einer Gemeinschaft. Auch darauf freue ich mich“, erläutert Kersten Prasuhn.

Kristina Henze stellt ihre Bilder in der VHS aus Zu den ersten Amtshandlungen von Kersten Prasuhn als neuer Geschäftsführer der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land gehörte am Montag die Eröffnung einer Bilderausstellung mit Werken von Kristina Henze im VHS-Gebäude am Langenäcker 38. Die Malerin aus Egestorf zeigt in der Ausstellung „Mit offenem Blick“ Natureindrücke, entstanden in Ölfarben auf Leinwand oder in Mischtechniken. Henze verdichtet die Eindrücke in ihren Bildern zu kraftvollen Farbflächen. Barsinghausens Alt-Bürgermeister Klaus D. Richter gab bei der Vernissage eine Einführung in die Arbeiten der Künstlerin, die seit rund zehn Jahren in ihrem Egestorfer Atelier auch VHS-Malkurse anbietet. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 31. Januar 2020 zu den regulären VHS-Öffnungszeiten – montags bis mittwochs von 8 bis 18 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr sowie nach Absprache. nn

Von Frank Hermann