Barsinghausen

Für einen mittelfristigen Ausblick auf den Brandschutz bis zum Jahr 2026 hat die Stadt Barsinghausen jetzt ein neues Konzept erarbeitet. Dieser Plan zeigt in einer Bestandsanalyse die aktuelle Situation für die Ortsfeuerwehren auf und gibt zugleich Handlungsempfehlungen, um die technischen und personellen Ausstattungen für die Gefahrenabwehr auf einem hohen Qualitätstand zu halten.

Teure Dinge sind Knackpunkte

„Knackpunkte sind dabei immer diejenigen Dinge, die viel Geld kosten. Das sind vor allem Investitionen in die Gerätehäuser, in die Fahrzeuge und in die weiteren Gerätschaften. Da müssen wir genau hinschauen, was nötig und machbar ist“, erläutert der scheidende Erste Stadtrat Thomas Wolf, der im November als neu gewählter Samtbürgermeister nach Rodenberg wechselt. Wolf leitete die im Oktober 2019 gegründete Arbeitsgruppe für den neuen Brandschutzplan. Zu dieser achtköpfigen Arbeitsgruppe gehörten Vertreter von Verwaltung, Politik und Feuerwehr.

Die Stadt hatte sich laut Wolf im Vorfeld dazu entschlossen, den neuen Bedarfsplan nicht von einem externen Dienstleister erstellen zu lassen, sondern in Eigenregie mit haupt- und ehrenamtlichen Fachleuten zu erarbeiten. „Da steckt sehr viel Arbeit drin, aber es hat sich gelohnt“, betont der stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Krause. Zu einem Brandschutzbedarfsplan seien die Kommunen rechtlich zwar nicht verpflichtet – „aber wir wollten den alten Plan von 2011, der in diesem Jahr ausläuft, unbedingt fortschreiben“, sagt Thomas Wolf.

Auf fünf Jahre ausgelegt

Inhaltlich befasst sich der auf fünf Jahre angelegte Plan insbesondere mit den kalkulierbaren Beschaffungen neuer Einsatzfahrzeuge für die 17 Ortsfeuerwehren sowie mit den Investitionen in die bestehenden oder künftigen Feuerwehrhäuser. Dabei gehe es nicht allein um die Neubauten zum Beispiel wie in Goltern und in Groß Munzel, sondern auch um die dringende Ausstattung mit Abgasabsauganlagen und um Maßnahmen für die Einsatzhygiene.

„Außerdem müssen wir uns Gedanken über die Personalentwicklung unserer freiwilligen Feuerwehren machen. Dazu gehören Themen wie die Nachwuchsförderung, die Aus-und Fortbildung oder die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften“, erläutert Thomas Wolf. Hinzu komme ein Ausrüstungskonzept vor dem Hintergrund geänderter Vorschriften und Regelwerke – etwa für Einsatzkleidung, Atemschutz, Gefahrgut, Digitalfunk und vieles mehr.

Wohin geht die Entwicklung?

Auf die Zukunft ausgerichtet seien zudem die Überlegungen für eine ausreichende Löschwasserversorgung im Stadtgebiet. „Das hängt auch mit der städtebaulichen Entwicklung in Barsinghausen zusammen. Wo leben künftig wieviele Menschen? Wie wirkt sich der Städtebau auf die Notwendigkeit aus, ausreichend Löschwasser in den Wohnquartieren bereit zu halten“, betont Sascha Krause und verweist auf eine enge Kooperation mit den Stadtwerken.

Ohnehin sei die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe für den neuen Brandschutzbedarfsplan immer sehr konstruktiv gewesen: „Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir haben uns prima ergänzt.“ Der vom Rat beschlossene Brandschutzbedarfsplan biete eine sehr gute Grundlage für die Zeit bis 2026.

Von Frank Hermann