Barsinghausen

Auf dem öffentlichen Festplatz nördlich der Hans-Böckler-Straße in der Nordstadt hat die Barsinghäuser Siedlergemeinschaft eine neue Sitzgruppe in Betrieb genommen: Es handelt sich um zwei Bänke und einen massiven Tisch aus Holz, die in Eigenregie hergestellt worden seien, wie der Verein mitteilt.

Mehrere Tage lang hätten die Vereinsmitglieder Michael Glaubitz und Heinz Schmidt daran gearbeitet, gesägt, gebohrt, geschraubt und gepinselt, um endlich einen Ersatz für eine abgängige Sitzgruppe auf dem Festplatz zu schaffen. „Jetzt ist alles fertiggestellt, obwohl es zwischendurch einen bösen Streich gab, bei dem ein Betonwinkelstein mit einem Gewicht von über 80 Kilogramm von ungebetenen Gästen zerstört worden ist“, berichtet der Siedlervorstand.

Siedlergemeinschaft dankt den Sponsoren

Ihren Dank richtet die Siedlergemeinschaft an die Stadtsparkasse Barsinghausen. Diese hatte sich im Vorfeld der Arbeiten dazu bereit erklärt, die Materialkosten für die neue Sitzgelegenheit zu übernehmen. Das sei eine große Unterstützung gewesen, betonen Siedler-Vorsitzender Gavin Ennulat und sein Stellvertreter Heinz Schmidt. Zur symbolischen Übergabe der Sitzgruppe waren deshalb auch Sparkassen-Vorstandsmitglied Britta Sander und Marketingleiter Martin Wildhagen gekommen.

Von allen Anwesenden gab es großes Lob für die professionelle Ausführung des neuen Treffpunktes. Auf die gelungene Verschönerung des Festplatzes stießen Siedler und Sparkassenvertreter mit einem Glas Sekt an. Gemeinsam hoffen nun alle Beteiligten darauf, dass Bänke und Tisch möglichst lange halten und vor allem von erneutem Vandalismus verschont bleiben. Ein weiterer Dank der Siedler ging an die Firma Holzbau Herbst, die das Projekt mit einer Holzspende unterstützt hatte.

Der von allen Bürgern nutzbare Festplatz ist für die Mitglieder der Siedlergemeinschaft ein zentraler Ort für Treffen, Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten. Im vergangenen Jahr hatten die Siedler anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Boule-Spielfeldes auf dem Platz diese Fläche saniert und das Boule-Spielfeld vergrößert. Dort treffen sich die Mitglieder der Gemeinschaft häufig zum Üben und zu Turnieren – allerdings nicht in Zeiten der Corona-Pandemie.

Von Janna Silinger