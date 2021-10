Barsinghausen

Mit einer heißen Rocknacht im ASB-Bahnhof startet der Verein zur Förderung von Kultur und Veranstaltungen (VFKV) am heutigen Sonnabend, 23. Oktober, um 20 Uhr in eine neue Konzertsaison. Drei Bands wechseln sich auf der Bühne ab und wollen das Publikum auf Temperatur bringen – das Uli-Holzberger-Trio, Glutsucht und Schrei! rocken nach langer Corona-Pause den Bahnhof.

Bekannte Bands im Bahnhof

Alle drei Bands sind keine Unbekannten auf der Bühne mit Gleisanschluss, denn Schrei! mit Rudi Haußels als Frontmann sowie das Uli-Holzberger-Trio mit Jens Meier am Schlagwerk waren zuvor schon im Bahnhof zu Gast. Die Band Glutsucht spielte ebenfalls schon im Bahnhof, allerdings damals noch unter ihrem alten Namen Gentility.

Früher Gentility, heute Glutsucht: Die Oldenburger Hardrock-Formation mit Dirk (von links, Gitarre und Gesang), Julia (Bass, Gesang) und Ingo (Schlagzeug, Gesang). Quelle: Privat

Knackigen Rock mit überwiegend deutschen Texten haben sich alle drei Bands auf die musikalische Fahne geschrieben. Das Uli-Holzberger-Trio hat in letzter Zeit sein Repertoire nochmals deutlich erweitert und konnte mit originellen Videos auf Youtube etliche Erfolge feiern. Sowohl Glutsucht als auch Schrei! haben jüngst sogar neue Alben veröffentlich: Glutsucht das Album „Urbane Dekadenz“ sowie Schrei! das neue Werk „Stoersender – Anthropozän“.

Es gilt die 2-G-Regel

Das Konzert beginnt am Sonnabend um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro im ASB-Bahnhof in allen Reservix-Vorverkaufsstellen (plus Gebühren), online auf der Internetseite www.asb-bahnhof.reservix.de, sowie für 17 Euro an der Abendkasse. Der Verein wird auf Empfehlung der niedersächsischen Landesregierung die Konzerte mit der sogenannten 2-G-Regelung durchführen, so dass nur Geimpfte oder Genesene daran teilnehmen können. Ein Nachweis hierfür ist beim Einlass zu erbringen. Wer sich das Ausfüllen von Zetteln ersparen möchte, sollte sich die Luca-App auf seinem Smartphone installieren. Auskünfte zu den Konzerten im ASB-Bahnhof gibt es auf der Internetseite www.asb-bahnhof-barsinghausen.de.

Von Frank Hermann