Egestorf hat eine neue Großtagespflegestelle für Kinder im Krippenalter

Zehn zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder im Alter bis zu drei Jahren bietet die neue Großtagespflege „Zwergen WG“ an der Wennigser Straße in Egestorf. Die beiden Erzieherinnen Claudia Casper-Müller und Bettina Williams betreiben die Einrichtung in einer umgebauten Wohnung auf rund 65 Quadratmetern. Damit bestehen mittlerweile acht solcher Großtagespflegen im Stadtgebiet – weitere sind nach Angaben des Erstes Stadtrates Thomas Wolf „in der Pipeline“.

Die beiden Erzieherinnen Claudia Casper-Müller (links) und Bettina Williams betreiben die neue Großtagespflege Zwergen WG mit acht Betreuungsplätzen. Quelle: Frank Hermann

Mittlerweile stehen laut Wolf nahezu 160 Betreuungsplätze für Kinder in Großtages- und privaten Tagespflegen zur Verfügung. „Mit diesen Angeboten sind wir im Regionsvergleich sehr gut aufgestellt“, betonte Wolf bei der Eröffnung der „Zwergen WG“ am Freitag. Dabei seien die Tagespflegen kein Ersatz für fehlende Krippen- und Kindergartenplätze, sondern eine bedarfsgerechte Ergänzung des pädagogischen Angebotes. „Viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder ausdrücklich eine Betreuung im überschaubaren und individuellen Rahmen“, sagte der Erste Stadtrat.

Kinder individuell betreuen

Diesen Wünschen kommt jetzt auch die neue Einrichtung von Claudia Casper-Müller und Bettina Williams nach. Berufliche Erfahrungen haben die beiden Schwestern unter anderem als Erzieherinnen in der Petruskrippe und in der Kinderbude gesammelt. „Mit unserer Großtagespflege wollen wir gemeinsam etwas Eigenes auf die Beine stellen. Außerdem können wir in diesem kleinen Umfeld viel besser auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes eingehen“, erläuterte Bettina Williams.

Im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Wennigser Straße haben die Frauen ihre kindgerechte „Zwergen WG“ eingerichtet – mit Spielecke, Toberaum, Schlafzimmer, Küche und sanitären Einrichtungen für Kleinkinder im Krippenalter. Für die Umbauarbeiten zahlte die Stadt Barsinghausen einen Kostenzuschuss von 20.000 Euro.

Barsinghausens stellvertretender Bürgermeister Max Matthiesen lobte bei der Eröffnung die liebevoll gestalteten Räume und das pädagogische Konzept. „Die beiden Erzieherinnen wollen Erziehungspartnerschaften mit den Eltern eingehen, um den Kindern auf ihrem Weg ins Leben eine große Stütze zu sein“, sagte Matthiesen, der ebenfalls den hohen Anteil von Tasgespflegeplätzen in der Stadt Barsinghausen betonte. „Das ist hier schon seit einigen Jahren ein besonderes Merkmal.“

Weitere Großtagespflegen sollen in nächster Zeit an der Oster- und an der Bergstraße in Alt-Barsinghausen entstehen. Darüber hinaus arbeitet die Stadtverwaltung laut Wolf und Matthiesen unter Hochdruck am kommunalen Nothilfeplan zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Kitas. „Für 2020 planen wir mit der Eröffnung von zehn neuen Einrichtung mit etwa 300 Betreuungsplätzen. Damit hätten wir den Bedarf auf Stadtebene gedeckt“, erklärte Thomas Wolf.

