Die Osterstraße in Barsinghausen erhält eine weitere öffentliche Stromladestation für Autos. Doch noch hat Enercity Lieferschwierigkeiten. Der hannoversche Stromanbieter erklärt dies mit dem allgemeinen Trend und Förderchancen.

Am Volkers Hof steht die bislang einzige Stromtankstelle in Barsinghausen. An der Osterstraße soll nun eine weitere Ladestation dazukommen. Quelle: Stephan Hartung