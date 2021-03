Das Kloster Barsinghausen hat eine neue Äbtissin: Henrike Wahl leitet seit dem 1. März das klösterliche Leben und tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Barbara Silbe an. Die 47-Jährige ist gelernte Fachärztin und will die Seelsorge zu einem Schwerpunkt ihrer künftigen Arbeit machen.