Barsinghausen

Feierliche Einführung von Henrike Wahl als neue Äbtissin des Klosters Barsinghausen: Regionalbischöfin Petra Bahr hat die 48-Jährige am Sonnabend in einem Gottesdienst eingesegnet. Bereits seit März leitet Wahl, eine ausgebildete Ärztin, das Barsinghäuser Kloster. Damit folgte sie auf Barbara Silbe, die im November 2020 nach rund 20-jähriger Tätigkeit zurückgetreten und in den Ruhestand gegangen war.

„Spannend und erfüllend“

In den ersten Wochen und Monaten habe sie ihre neuen Aufgaben im und für das Kloster als „sehr spannend und sehr erfüllend“ wahrgenommen, sagte die neue Äbtissin im Gespräch mit der HAZ unmittelbar vor dem Festgottesdienst in der Klosterkirche. Zu ihren vorrangigen Aufgaben im Kloster gehöre es, Nachwuchs für den Konvent zu gewinnen. Derzeit bestehe der Konvent lediglich aus zwei Personen: Aus Henrike Wahl und aus ihrer Vorgängerin Barbara Silbe, die weiterhin im Kloster wohnt.

Zuletzt arbeitete Wahl acht Jahre lang als Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychologie in der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg – und widmete sich dabei vor allem krebskranken Kindern. Berufsbegleitend begann sie einen Master-Studiengang für Evangelische Theologie an der Philipp-Universität in Marburg/Lahn. Dieses Studium lässt sie derzeit jedoch ruhen.

Seelsorge stärken

In Barsinghausen will die neue Kloster-Äbtissin künftig die Seelsorge für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stärken – um Menschen in belastenden Lebenssituationen neue Hoffnung zu vermitteln. Außerdem solle auch die Musik im Kloster, über die etablierten Kammerkonzerte im Konventsaal hinaus, eine größere Rollen spielen.

Von Frank Hermann