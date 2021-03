Barsinghausen

Geschafft: Die neue AWO-Kindertagesstätte mit 25 Betreuungsplätzen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gymnastikhalle und den Fußballplätzen des TSV Barsinghausen nimmt am Gründonnerstag, 1. April, nach mehrjähriger Vorplanung ihren Betrieb auf. Für rund 475.000 Euro hatte der Sportverein seine ehemalige Jugend-, Lehr- und Freizeitstätte – die sogenannte TSV-Hütte – im Vorjahr sanieren und in eine moderne Tagesstätte für drei- bis sechsjährige Kinder umbauen lassen. Als Kita-Betreiber mietet die AWO Region Hannover das Gebäude zunächst für fünf Jahre – mit einer Option auf Verlängerung.

Neue Spiel- und Klettergeräte prägen den Außenbereich der AWO-Kindertagesstätte neben der TSV-Sportanlage. Quelle: Frank Hermann

Zunächst startet die neue Einrichtung am Gründonnerstag wegen der Corona-Krise im Notbetrieb mit lediglich elf angemeldeten Kindern. Heiko Herbst aus Barsinghausen übernimmt die Leitung der ersten AWO-Kindertagesstätte in der Deisterstadt. Außerdem betreibt die Arbeiterwohlfahrt auf Regionsebene noch 49 weitere Kindergärten und -tagesstätten in sieben Städten und Gemeinden.

Umbau statt Abriss

Auf Initiative des TSV Barsinghausen steht die ehemalige Hütte nun als moderne Betreuungseinrichtung für Kindergartenkinder zur Verfügung. Nachdem das Gebäude zuletzt lange Zeit leer gestanden hatte, entschied sich der Sportverein zu einem Umbau – und gegen einen Abriss. „Ich bin froh, dass wir das Haus auch in Zukunft wieder für jungen Menschen nutzen können. Einen Abriss wollten wir unseren Mitgliedern nicht zumuten“, sagte der TSV-Vorsitzende Klaus-Jürgen Dallmann am Dienstag.

Hell und geräumig: Der große Spielbereich im Innern des sanierten Gebäudes. Quelle: Frank Hermann

Vertreter des damaligen TSV-Jugendvorstandes hatten 1975 den Bau einer Jugend-, Lehr- und Freizeitstätte direkt neben dem Waldstadion auf den Weg gebracht – weitere Sportler aus dem gesamten Stadtgebiet investierten viele Eigenleistungen in das Projekt. Über Jahrzehnte war die im April 1976 eröffnete Hütte ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.

Zuschüsse von 360.000 Euro

In den Umbau des Gebäudes von Juli bis Dezember 2020 investierte der TSV rund 475.000 Euro. „Unsere Kalkulation hat hingehauen. Wir haben die selbst gesteckte Obergrenze eingehalten“, betonte Dallmann. Zuschüsse erhielt der TSV in Höhe von etwa 360.000 Euro von der Region Hannover und von der Stadt Barsinghausen. Den Rest deckt der Verein aus eigenen Mitteln und refinanziert die Investition aus den Mieteinnahmen für den Kindergartenbetrieb.

Eine neue Adresse für die Kinderbetreuung in Barsinghausen: Die AWO-Kindertagesstätte direkt neben der TSV-Sportanlage. Quelle: Frank Hermann

Bürgermeister Henning Schünhof nannte die bevorstehende Eröffnung am Donnerstag ein weiteres „Puzzleteil bei der Schaffung dringend benötigter Kinderbetreuungsplätze in unserer Stadt“. Zudem biete das idyllische und naturnahe Umfeld am Deisterrand und nahe der TSV-Sportanlagen ideale Standortbedingungen. Eine Zusammenarbeit der AWO-Kita mit dem TSV Barsinghausen biete sich an, um sportliche Aspekte in die pädagogische Arbeit einfließen zu lassen.

Die erste AWO-Kita

Nach Angaben des Erstes Stadtrates Thomas Wolf war bereits zu Beginn der Kita-Planungen klar, dass der TSV und die Stadt gemeinsam mit der AWO Region Hannover dieses Projekt realisieren wollen. Ziel der Stadtverwaltung sei es, möglichst viele unterschiedliche Betreiber von Kindergärten und -tagesstätten zum Zuge kommen zu lassen. Nun betreibe auch die Arbeiterwohlfahrt zum ersten Mal eine Kita in der Deisterstadt.

Von Frank Hermann