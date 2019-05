Barsinghausen

Die Grünen wollen vor Ort und auf europäischer Ebene die Weichen für mehr Naturschutz stellen. Was in Brüssel und Barsinghausen zum Erhalt von Wildbienen, Artenvielfalt und Wasserqualität geändert werden muss, wollen die Grünen mit allen Interessierten sowie dem naturschutzpolitischen Sprecher der Landtagsgrünen, Christian Meyer, diskutieren. Der grüne Ortsverband lädt daher für Montag, 13. Mai, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion in den ASB-Bahnhof ein.

„Von Europa bis zum Garten: Naturschutz stärken“ ist der Titel der Veranstaltung, bei dem über lokale aber auch über internationale Möglichkeiten im Bezug auf den Naturschutz diskutiert werden soll. „Auch in Barsinghausen werden sowohl von der Politik als auch von Grundstückseigentümern viele Möglichkeiten für mehr Naturschutz nicht genutzt“, schreiben die Grünen und kündigen mehrere umweltpolitische Initiativen der Ratsfraktion in den nächsten Wochen an. Bei der Diskussion soll es aber auch darum gehen, wie stark der Einfluss des Europäischen Parlaments auf die Rahmenbedingungen des Naturschutzes ist.

Von Lisa Malecha