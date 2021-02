Barsinghausen

Die Barsinghäuser Naturfreunden sind stolz auf einen Wettbewerbserfolg: Bei einem vom Naturfreunde-Landesverband im vergangenen Jahr ausgeschriebenen Videowettbewerb haben die Barsinghäuser einen der beiden ersten Preise errungen.

Bei dem Wettbewerb unter dem Motto „Das sind wir – NaturFreunde – ein Videoprojekt“ ging es darum, auf unterhaltsame Weise einen filmischen Einblick in das Vereinsleben der Naturfreunde zu gewähren. Das ist dem Urteil der Jury nach offenbar bestens gelungen: Der Barsinghäuser Ortsverband punktete mit einem gut dreiminütigen Film über die sogenannten Waldfüchse, eine der vereinseigenen Kindergruppen. Auch ohne erklärende Worte zeigt das Video, mit was sich die kleinen Naturfreunde bei ihren Treffen im Bullerbachtal beschäftigen und wie viel Spaß sie dabei haben.

Anzeige

Neues Programmheft erscheint Ende März

Im Wettbewerb schaffte der unterhaltsame Film den Sieg – gleichberechtigt mit einem Wettbewerbsbeitrag der Naturfreundejugend Niedersachsen. Landesvorstandsmitglied Michael Pöllath aus Barsinghausen überreichte eine Urkunde und den Siegerscheck über 175 Euro an die stellvertretende Vorsitzende der Barsinghäuser Naturfreunde, Beate von Walthausen. Interessierte können das preisgekrönte Video auf der Homepage des Landesverbandes im Internet unter der Adresse videos.nf-nds.de ansehen.

Auch bei den Barsinghäuser Naturfreunden steht das normalerweise rege Vereinsleben wegen der Corona-Pandemie weitgehend still. Der Verein hat aber angekündigt, sein neues Programmheft – wenn auch etwas abgespeckt – Ende März auf seiner Homepage unter nf-bsghsn.de erscheinen zu lassen.

Der Verein kündigt an, das Heft per E-Mail an die Mitglieder zu versenden. Weil der Druck derzeit nicht wirtschaftlich sei, werde es das Programm nicht in Papierform geben.

Von Andreas Kannegießer