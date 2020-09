Barsinghausen

Nicht nur der Baumbestand im Deister leidet unter der Trockenheit, sondern auch die Bäume auf städtischen Flächen zeigen große Schäden und bilden viel Totholz. Folge: Die Stadtverwaltung muss immer mehr geschwächte oder bereits abgestorbene Bäume fällen lassen. Betroffen sind nach Angaben von Rainer Bernsdorff vom zuständigen Tiefbauamt nahezu alle Arten – von Rotbuchen und Birken über Linden und Erlen bis zu Platanen und Ahorn.

Auf dem Waldfriedhof zeigen nach Einschätzung von Baumfachmann Rainer Bernsdorff von der Stadt Barsinghausen nahezu alle Altbirken erhebliche Absterbe-Erscheinungen und Totholzbildung. Quelle: Frank Hermann

Bis zu 20 Prozent der städtischen Bäume sind mittlerweile von diversen Schäden betroffen: Diese Einschätzung hat Bernsdorff bei seinem Situationsbericht im Bauausschuss gegeben. Wassermangel führe zu einer mangelhaften Spannung im Baumholz, die Gefahr von Sommerbruch steige. Zudem seien geschwächte Baumbestände deutlich anfälliger für tierische und bakterielle Schädlinge sowie für holzschädigende Pilze.

Bruchgefahr am Stammfuß

Auf der Waldfläche zwischen Steinweg und Zechenpark stehen viele Rotbuchen laut Bernsdorff bereits seit drei Jahren trocken und sterben ab. „Es bilden sich schwarze Flecken am Stammfuß, die Rinde platzt auf und Pilze gehen in das Holz“, erläuterte der Baumfachmann. Zwar trügen die Buchen größtenteils noch Laub und vermittelten auf den ersten Blick einen vitalen Eindruck. „Aber die Bruchgefahr am Stamm ist eindeutig gegeben. Erst recht wegen der Windlast, die zusätzlich auf den belaubten Bäumen liegt“, betonte Bernsdorff. Darum müssten die Bäume jetzt gefällt werden.

Die Rotbuchen auf der Waldfläche zwischen Steinweg und Zechenpark zeigen starke Schäden am Stammfuß. Quelle: Frank Hermann

Dieses Phänomen der Buchenschäden ziehe sich durch das gesamte Stadtgebiet. So seien derart befallene Rotbuchen unter anderem auch am Deisterwiesel-Waldkindergarten nahe der Siedlung Höhenluft sowie am benachbarten Waldlehrpfad der Naturfreunde zu beobachten.

Ersatz für Bestattungsbaum

Auf dem Waldfriedhof in der Barsinghäuser Kernstadt seien abgestorbene Birken mittlerweile bereits entfernt worden. „Betroffen war allerdings auch eine Birke, die als Bestattungsbaum auf dem Friedhofsgelände diente. Da bemühen wir uns jetzt um adäquaten Ersatz“, sagte der Stadtmitarbeiter im Ausschuss.

Nahezu alle Altbirken im Baumbestand des Waldfriedhofes wiesen laut Bernsdorff erhebliche Vitalitätsprobleme auf und bildeten Totholz. „Darum ist damit zu rechnen, das wir auch im Jahr 2021 weitere Bäume fällen müssen“, kündigte er an.

Außer der Trockenheit seien auch einige neue Baumkrankheiten für die fortschreitenden Schädigungen verantwortlich – zum Beispiel das Erlensterben im Landschaftsschutzgebiet am Bullerbach, die Rußrindenkrankheit in den Ahornbeständen oder die absterbenden Fichten wegen des Borkenkäferbefalls. Obendrein seien Birken am Steinradweg in Egestorf von Unbekannten vorsätzlich mit Glyphosat vergiftet worden.

220 Bäume neu gepflanzt

Als Ersatz für abgestorbene und gefällte Bäume hat die Stadtverwaltung im Frühjahr rund 220 Jungbäume in die Erde gebracht – sowohl auf innerörtlichen Flächen als auch in der freien Landschaft. Hinzu kommen laut Bernsdorff weitere Neu- und Ersatzpflanzungen bei Straßenbaumaßnahmen wie zum Beispiel an der Osterstraße oder bei der Neugestaltung von Außenanlagen wie zuletzt am Kindergarten Regenbogen in der Hans-Böckler-Straße.

Darüber hinaus stehen seit dem Frühjahr rund 40 neue Streuobstbäume an den Wirtschaftswegen in der Verlängerung der Angerstraße und des Nienstedter Stadtweges sowie in Stemmen. Einen neuen Gehölzstreifen hat die Stadt am Bullerbach in Höhe des Föhrenweges angelegt.

Für die Zukunft rechnet Bernsdorff mit einer starken Zunahme der Baumschäden, falls sich die Dürre der vergangenen Jahren mit allenfalls spärlichen Regenmengen fortsetzen sollte. „Die Dürre hat schon jetzt starke und irreparable Schäden verursacht. Darum wollen wir auch unsere Bewässerung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof und mit der BBI optimieren“, kündigte er an – auch wenn das Wässern nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein sei.

Von Frank Hermann