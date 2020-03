Nachfrage nach Kindernotbetreuung steigt

Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach der Kindernotbetreuung. Die Zahl der betreuten Jungen und Mädchen aus Kindergärten und Krippen sei in den vergangenen Tagen beständig gewachsen, teilte die Stadtverwaltung mit. Zurzeit gibt es demnach 14 Notbetreuungsgruppen im gesamten Stadtgebiet, in denen insgesamt 23 Jungen und Mädchen betreut werden. In der vergangenen Woche hatte die Stadt im Schnitt lediglich fünf Gruppen mit neun Kindern vorhalten müssen.

Auch die Nachfrage nach der Notbetreuung von Schulkindern hat zugenommen. Mittlerweile werden nach Angaben der Verwaltung fünf Jungen und Mädchen in zwei Gruppen in der Ernst-Reuter-Schule und in der Grundschule in Groß Munzel betreut. „Bei vielen Eltern kommen die privat organisierten Lösungen an ihre Grenzen“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. „Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass der Bedarf nach der Notgruppenbetreuung beständig zunehmen wird.“

Stadt passt Bedingungen für Notbetreuung an

In der Stadtverwaltung steht das Thema Kinderbetreuung in diesen Tagen ganz weit oben auf der Agenda. „Wir haben pro Tag mehr als 40 Anrufe und E-Mails, die sich mit den Auswirkungen und Veränderungen durch die Corona-Krise beschäftigen“, sagt Claudius Reich, Leiter des städtischen Kinderbetreuungsamts. Dabei seien die Eltern keineswegs die einzigen, die Fragen an die Stadtverwaltung richteten. Auch Institutionen stünden im regen Austausch mit seinem Amt, berichtet Reich.

Bei der Kindernotbetreuung hat die Stadt Barsinghausen die Vorgaben und Bedingungen noch einmal angepasst. „Die Vorgaben sind dahingehend verändert worden, dass wir Notbetreuung in besonderen Ausnahmefällen auch dann anbieten, wenn nur ein Elternteil in den kritischen Infrastruktrurbereichen wie dem Gesundheitswesen, im Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr, bei Rettungsdiensten oder der Polizei arbeitet“, erläutert der Erste Stadtrat Thomas Wolf.

Rund-um-die-Uhr-Kinderbetreuung wird angeboten

Zudem wird die Stadt für Mitarbeiterinnen in diesen kritischen Infrastrukturbereichen auch eine Rund-um-die Uhr-Kinderbetreuung anbieten – und das auch am Wochenende. „Wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise ein Ehepaar bestehend aus einer Ärztin und einem Krankenpfleger Leben retten kann und sich nicht um die Betreuung des Nachwuchses in den Abend- oder Nachtstunden oder am Wochenende kümmern muss, wenn beide dann Dienst haben“, betont Lahmann, der zugleich Leiter des städtischen Krisenstabes ist.

Von Andreas Kannegießer