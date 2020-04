Barsinghausen

Die fünf Grüngutannahmestellen im Barsinghäuser Stadtgebiet sollen am Mittwoch, 15. April, wieder für Privathaushalte öffnen. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover (aha) teilte mit, dass alle bis auf eine der 52 Annahmestellen in der Region dann zu den regulären Öffnungszeiten Grüngut annehmen, so auch die in Groß Munzel, Langreder, Nordgoltern, Winninghausen und Barsinghausen. Nach Ostern können Hobbygärtner trotz Corona-Krise mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr ihre Gartenabfälle dort entsorgen.

Auch Deponie in Kolenfeld macht wieder auf

Die Personalstärke bei Aha lässt laut dem Verband auch erste Teilöffnungen der Wertstoffhöfe zu: Unter anderem nehmen die Höfe in Pattensen und in Gehrden ab dem 15. April wieder Abfälle von Privathaushalten an, allerdings ausschließlich Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle. Auch die Deponie in Wunstorf-Kolenfeld ist dann wieder geöffnet. Für die Anlagen wird es Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln geben, kündigte Aha an.

Viele Beschwerden von Bürgern

Bürger hatten sich bei Aha und auch bei der HAZ über die Schließung der Wertstoffhöfe und Grüngut-Annahmestellen beschwert und Unverständnis über die Schließung geäußert. Viele Menschen nutzen zurzeit das frühlingshafte Wetter, um im Garten zu arbeiten.

