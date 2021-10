Barsinghausen

Der Startschuss ist gefallen: In der Kulturfabrik Krawatte läuft jetzt der reguläre Betrieb an. Nach mehreren Jahren des Um- und Ausbaus im alten Fabrikgebäude an der Egestorfer Straße hat der Trägerverein am Sonnabend gemeinsam mit vielen Gästen die Eröffnung des soziokulturellen Zentrums gefeiert. Dabei erhielt das Publikum viele Einblicke in die künftigen Nutzungsmöglichkeiten für Kunst und Kultur.

Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof sprach während des Festaktes im großen Veranstaltungssaal von einem ambitionierten und spannenden Projekt, die einstige Krawattenfabrik zu einem Ort der Begegnung und des Austausches zu machen. „Hier wird etwas Tolles geschaffen, das ist ein echter Gewinn für unsere Stadt“, sagte Schünhof.

„Kultur und Bildung erlebbar gemacht“

Lob gab es auch von Corinna Fischer als Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie vom stellvertretenden Regionspräsidenten Michael Dette. Beide würdigten die Bemühungen zur Schaffung eines soziokulturellen Zentrums – trotz aller Rückschläge und Hindernisse bei der Umsetzung solch eines ehrgeizigen Vorhabens. „Hier werden Kultur und Bildung für alle Menschen und mit allen Menschen erlebbar gemacht“, erläuterte Fischer.

Zur Galerie Auftakt für den regulären Betrieb im soziokulturellen Zentrum

Zur Förderung dieses Projektes beteiligte sich das Kultusministerium bislang mit 450.000 Euro an den Investitionen. Bislang kosteten die umfangreichen Bauarbeiten für die Kulturfabrik rund 1,2 Millionen Euro, finanziert zumeist über Zuwendungen öffentlicher und privater Geldgeber.

Lesen Sie auch: Kulturfabrik Krawatte startet ihre Arbeit mit Projekten

Kraft, Energie und Durchhaltevermögen

„Der Kulturverein hat immer wieder Überzeugungsarbeit leisten müssen und Geld an verschiedenen Stellen eingeworben – mit viel Kraft, Energie und Durchhaltevermögen“, betonte Hanne Bungert, Geschäftsführerin des Landesverbandes Soziokultur. Seit 2016 gehört die Krawatte diesem Verband an. Für die Zukunft der Kulturfabrik sei es wichtig, die alltägliche Arbeit auf eine finanziell solide Basis zu stellen.

Vor rund sieben Jahren hatten Frank Plorin von der Kunstschule Noa Noa sowie Friedrich Holtiegel vom Kunstverein Barsinghausen die Idee für ein soziokulturelles Zentrum in der ehemaligen Krawattenfabrik der Firma Ahlborn entwickelt. Kreative Köpfe sollen dort genügend Raum finden für ihre Arbeiten, für Konzerte und Ausstellungen, für soziale Begegnungen. Diese Idee nimmt im Fabrikgebäude mit den Werkstätten von Noa Noa, mit dem großen Veranstaltungssaal und dem Multifunktionsraum im Obergeschoss immer mehr Gestalt an.

Küche- und Eingangsbereich folgen

In den nächsten Bauabschnitten will der Kulturverein nach Angaben von Vorstandssprecherin Bärbel Cronau-Kretzschmar den Küchen- und den Eingangsbereich ausbauen. Für diese Abschnitte seien Förderanträge über eine Summe von rund 100.000 Euro gestellt worden.

Lesen Sie auch: Kulturverein verschiebt Eröffnung der Krawatte

Bei der Eröffnungsfeier am Sonnabend prägten Kunst und Kultur das Festprogramm – zum Beispiel mit Mitmachaktionen in den Werkstätten von Noa Noa, mit einer Ausstellung des Kunstvereins, mit musikalischen Auftritten des Chors Vocal Venture, des Duos Ka:June und der Band Folk of Life, mit Theatersketchen sowie mit einer Aufführung des Kinder- und Jugendzirkus Barsinghausen (Kijuciba). Zudem enthüllte der Künstler Franz Betz aus Hannover im Außenbereich seine Skulptur „Die KulturVerbinder“, und bunte Walking-Acts auf Stelzen zogen immer wieder die Blicke auf sich.

Auskünfte zum Veranstaltungsprogramm gibt es auf der Internetseite www.kulturfabrikkrawatte.de.

Von Frank Hermann