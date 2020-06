Nach Corona-Pause: Das Deisterbad ist draußen wieder geöffnet

Kirchdorf

Kurz vorm Beckenrand taucht Isaac Goloppo auf: „Ich habe das total vermisst, das Schwimmen“, sagt der 17-jährige Gymnasiast und setzt die Taucherbrille ab. Seit Dienstag ist das Deisterbad an der Einsteinstraße wieder geöffnet, draußen zumindest. Drei Monate habe er nicht schwimmen gehen dürfen – „leider“, bedauert Isaac. Stattdessen sei er oft spazieren gegangen, doch Spaß habe ihm das nicht wirklich gemacht.

Duschen und Umkleiden sind gesperrt

Auch Sabine und Heinz Behrens aus der Wennigser Mark sind Stammgäste im Deisterbad in Kirchdorf und gingen vor der Corona-Krise mindestens zweimal in der Woche ins Wasser. Es sei ganz schrecklich gewesen, die lange Zeit ohne, sagte der 68-Jährige, der seine ersten 1500 Meter nach der langen Zwangspause richtig genoss.

„Es war herrlich heute. Da merkt man erstmal, was einem die letzten Wochen gefehlt hat“, sagte Behrens. Dass er sich hinterher nicht warm duschen könne und auch die Umkleiden wegen Corona noch gesperrt sind, stört weder ihn noch seine Frau. Man könne sich schließlich auch auf der Wiese unter einem Badetuch umziehen. Das habe man doch früher auch nicht anders gemacht.

„Wir lernen aus den Erfahrungen“

Der leitende Schwimmmeister und Badmanager Ingo Korczowski war am Mittwochmittag zufrieden: „Ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht. Klar wäre es schön, kein Corona zu haben. Aber besser so, als gar nicht aufzumachen.” Damit überall genug Abstand gehalten werden kann, werden maximal 250 Besucher eingelassen. Höchstens 40 Schwimmer dürfen gleichzeitig ins Becken.

Die Bademeister zählen die Badenden – und sperren gegebenenfalls das Becken. Berechnet nach der Wasserfläche dürften es eigentlich sogar 72 sein, sagt Korczowski. Doch diese Zahl halte er für viel zu hoch, wenn alle Badbesucher die vorgeschriebenen 1,50 Meter Abstand auch im Wasser tatsächlich einhalten sollen.

Am Dienstag blieb's überschaubar: Höchstens 40 Leute dürfen im Deisterbad gleichzeitig ins Becken. Quelle: Jennifer Krebs

„Wir haben noch keine Erfahrung mit einer solchen Situation. Wir lernen jetzt und schauen, wie die Leute sich verhalten“, sagt Korczowski. Vom Beckenrand springen, schnorcheln und Ball spielen: All das ist nach wie vor im Wasser erlaubt, solange dabei genügend Abstand zu den anderen Badegästen eingehalten wird. „Wir wollten von vorneherein nicht noch mehr reglementieren, als wie es ohnehin schon müssen“, sagt Korczowski.

„Die Verunsicherung ist groß“

Einen großen Ansturm erwartet der Schwimmmeister nicht. „Die Verunsicherung der Menschen ist groß. Es ist eben alles noch nicht so wie früher“, sagt Korczowski. Der erste Tag beginnt gemächlich. Bis mittags waren 25 Menschen im Bad – trotz sonnigem Wetter. Zwei Familien hatten vormittags die ganze Liegewiese für sich.

Viel Platz: Damit genug Abstand gehalten werden kann, dürfen nur maximal 250 Besucher auf einmal rein. Quelle: Jennifer Krebs

Am Eingang stehen große Hinweisschilder mit den Corona-Regeln. Die Badegäste werden dazu angehalten, in die Armbeuge zu niesen und zu husten. Wer will, kann sich vorm Reingehen an einem Spender die Hände desinfizieren. Flächen und Gerätschaften werden „sehr häufig“ gereinigt und desinfiziert. Dazu zählen unter anderem Handläufe und die Knöpfe an den Kalt-Wasser-Duschen an den Zugängen zum Becken.

Neuer Eingang: Am Kassenhäuschen vorbei geht es jetzt direkt auf die Liegewiese. Gut sichtbar wurden die Corona-Regeln ausgehängt. Quelle: Jennifer Krebs

Das Deisterbad hat das Kassenhäuschen an der Liegewiese aufgemacht, weil die Halle weiterhin geschlossen ist. Wegen der ganzen Einschränkungen gibt es momentan ermäßigte Eintrittspreise. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder 1,50 Euro. Am Eingang kann nur bar bezahlt werden. Denn draußen fehlt die Elektronik, um Geld von Wertmarken abbuchen zu können.

Ermäßigte Eintrittspreise

Registrieren lassen wie zum Beispiel in Restaurants und Gaststätten müssen sich die Besucher im Deisterbad nicht. Sollte man doch mal länger anstehen müssen, gibt es Abstandsmarkierungen am Eingang. Nur eine Person oder eine Familie darf an der Kasse stehen. Darauf sollte man nicht nur am Eingang achten, sondern auch am Tresen der Gastronomie, die beispielsweise Pommes verkauft.

Die Öffnungszeiten

Bei gutem Wetter ist das Außenbecken im Deisterbad montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende von 8 bis 18 Uhr. Änderungen werden auf der Internetseite deisterbad.de bekannt gegeben.

Von Jennifer Krebs