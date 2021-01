Barsinghausen

Die Barsinghäuser Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) arbeitet auch in den Herbst- und Wintermonaten an verschiedenen Projekten engagiert weiter, um den Umweltschutz auf lokaler Ebene voranzubringen. „Wir vom Nabu kümmern uns mit voller Kraft darum, der schleichenden Umwelt-Katastrophe mit geeigneten Aktionen entgegenzuwirken“, schreibt die Ortsgruppen-Vorsitzende Elke Steinhoff in einer Bilanz zum Jahreswechsel. „Viel können wir mit unseren Mitteln auch nicht schaffen, aber die Entwicklung und Pflege von Biotopen für Wildtiere und Wildpflanzen rettet vielleicht ein wenig Natur vor unserer Haustür.“

Im November hätten die Nabu-Mitglieder drei neue Blühflächen mit insgesamt etwa 500 bienenfreundlichen Blühstauden angelegt, berichtet Steinhoff. Zudem seien zweieinhalb Kilogramm wertvolle Wildblumensamen beschafft worden, die im Deisterraum heimisch seien oder einmal waren. „Die Aussaat auf möglichst dauerhaft bestehenden Flächen ist für 2021 geplant.“

Ziel: Viele neue Blühflächen anlegen

Steinhoff kündigt an, dass im Jahr 2021 wieder eine Nabu-Kindergruppe aktiv werden solle. Zwei neue Betreuer für die Gruppe seien bereits gefunden, wegen der Corona-Pandemie hätten alle Veranstaltungen aber zunächst verschoben werden müssen. „Wir wollen uns weiterhin in den Ortschaften für mehr Bäume und blühende Gärten einsetzen“, schreibt die Vorsitzende. Der Nabu werde sich vor Ort intensiv um die Umsetzung des sogenannten Niedersächsischen Weges kümmern und so viele Blühflächen wie möglich neu anlegen. Dies solle in Zusammenarbeit mit Bürgern, Bauern, dem Rat und der Politik in Barsinghausen geschehen.

In der Barsinghäuser Kernstadt hat die Nabu-Ortsgruppe in den vergangenen Monaten bei der Gestaltung zweier Gartenflächen maßgeblich mitgewirkt: Zusammen mit der Interessengemeinschaft Eltern Behinderter haben die Nabu-Aktiven einen bunten Erlebnisgarten auf dem Areal der Wohnanlage der Diakonie Himmelsthür an der Rehrbrinkstraße geschaffen – mit Staudenbeeten, Spielrasen und Apfelbäumen. Der Garten sei „ein Beispiel gegen die verheerenden Schottergärten“, betont Steinhoff. Außerdem hat der Nabu in Kooperation mit der Kulturfabrik Krawatte, der Kunstschule Noa Noa und dem Kunstverein den Vorgarten der Kulturfabrik an der Egestorfer Straße mit Kleingehölzen und rund 180 Stauden optisch und ökologisch aufgewertet. Weitere Blühflächen seien an der Goetheschule und an einer Wohnanlage an der Stoppstraße geschaffen worden, schreibt die Vorsitzende.

Bäume für städtische Flächen sind bestellt

Auf dem Hohenbosteler Friedhof hat der Nabu eine sogenannte Sternenkinder-Grabstelle geschaffen und mit Blühstauden bepflanzt. Außerdem haben die Nabu-Helfer bereits neun große und 20 kleinere sogenannte Wildbienen-Hotels als Unterschlupf für die Insekten gebaut und an geeigneten Blühflächen überall im Stadtgebiet aufgestellt. Zudem seien etwa 50 Vogelkästen und 20 Eulenkästen gebaut und installiert worden, berichtet Steinhoff. Diese müssten nun auch regelmäßig betreut und repariert werden.

Zudem hat die Nabu-Ortsgruppe kürzlich in Absprache mit der Stadtverwaltung 35 junge Obstbäume und 20 Eichen bestellt, die im Januar an Wegrändern auf städtischen Flächen gepflanzt werden sollen. Weiterhin aktiv sind die Helferteams des Vereins auch auf mehreren eigenen Biotopflächen in Egestorf, im Bullerbachtal und am Deisterrand sowie auf der sogenannten Ökokontofläche bei Eckerde. Diese Flächen würden bereits seit Jahren mithilfe von Fördermitteln, Spenden und eigenem Geld betreut, erläutert die Nabu-Vorsitzende. „Wir freuen uns über die zunehmende Artenzahl auf diesen fachlich richtig gepflegten Anlagen.“

Dank an alle Helfer

Der Nabu-Vorstand dankt allen Menschen, die den Verein im Jahr 2020 tatkräftig unterstützt haben. „Besonders das Pflanzen in Kleingruppen im Schichtbetrieb im ungemütlichen November war arbeitsintensiv, aber erfolgreich“, betont Steinhoff. Aktuelle Informationen über die Arbeit der Ortsgruppe gibt es unter nabu-barsinghausen.de im Internet.

Von Andreas Kannegießer