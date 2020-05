„Guck mal, mein Garten“: NDR-Nordstory zur Offenen Pforte zeigt Garten aus Groß Munzel

Groß Munzel

In der Sonne erinnert der Garten an wilde Prärie. Aleksandra Pristin hat ihr privates Refugium großzügig in fließenden Linien angelegt – 4.500 Quadratmeter. Das ist gut eine halbes Fußballfeld. Mehrere tausend Besucher in der Region Hannover nutzen jedes Jahr die Aktion Offene Pforte, um einen Blick in Nachbars Garten zu werfen und sich so begeistern und inspirieren zu lassen. Der NDR hat die Aktion im vergangenen Jahr begleitet und dabei auch in dem Garten von Pristin in Groß Munzel gedreht. Was daraus geworden ist, wird am Freitag, 15. Mai, ab 20.15 Uhr in der Dokureihe „Die Nordstory“ unter dem Titel „Guck mal, mein Garten“ eine Stunde lang zu sehen sein.

Der Dreh dauerte fünf Tage

Fünfmal sei das Filmteam angerückt, berichtet Pristin. Gedreht wurde, wie sie zu den Planzentagen nach Hannover fährt, dort üppig einkauft und mit ihrem Mann die Pflanzen unter die Erde bringt. Schattige Bereiche unter großen Bäumen wechseln sich in Pristins Garten mit großen Freiflächen ab, auf denen Zwiebelblumen, Gehölze und Stauden prachtvoll um die Wette blühen.

Bei der Bepflanzung legt sie Wert auf harmonierende Farben – violett, pink, rosa und blau. Die Gartenansichten wurden auch mit der Drohne gefilmt. Aufgenommen wurde außerdem die Skulpturenausstellung mit Werken von Uwe Schloen, Stephan Marienfeld und Natalie Deseke, die Pristin 2019 zur Offenen Pforte eingeladen hatte.

Üppige Stauden: Der Garten von Aleksandra Pristin ist 4500 Quadratmeter groß. Quelle: privat

1500 Gäste kommen jedes Jahr in Pristins Garten

Die Idee der offenen Gärten entstand vor mehr als 90 Jahren in England. Die Offene Pforte in Hannover war 1991 die erste private Initiative in Deutschland, die sich nach englischem Vorbild gründete. Anlass war die 750-Jahr-Feier der Landeshauptstadt. 26 Gärten machten damals mit. Mittlerweile öffnen rund 140 meist private Gärten und Parks im Lauf des Sommers für Besucher.

Bereits seit 20 Jahren nimmt Pristin an der Offenen Pforten der Gartenregion Hannover teil. Im ersten Jahr hatte sie etwa 25 Gäste, heute sind es mehr als 1500 Besucher pro Saison. Eigentlich hatte Pristin geplant, ihren Garten das Wochenende nach Pfingsten wieder zu öffnen, aber die Coron-Beschränkungen werden das voraussichtlich nicht zulassen. Bis auf Weiteres sind die Veranstaltungen der Offenen Pforte abgesagt.

Das NDR-Team filmt auch die Kunst im Garten. Quelle: privat

Neue Ausstellung öffnet trotz Corona

Immerhin: Am Sonnabend, 6. Juni, öffnet trotz Corona die neue Ausstellung „Suchende“. „Das haben wir mit den Ordnungsamt abgestimmt, wir dürfen aber keine Vernissage ausrichten“, sagt Pristin. Bis zum 11. Oktober kann man die Ausstellung dann nach telefonischer Vereinbarung unter (05035) 2368 und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Hygienevorschriften einzeln oder in kleinen Gruppen besichtigen.

Auch Gärten aus Wunstorf sind in der Doku zu sehen

In der NDR-Nordstory wird auch der Natur-Erlebnis-Garten von Ursula Rücks und Friedhelm Selke in Wunstorf gezeigt, denen die Förderung von Wildbienen und anderen Tieren in ihrem Garten am Herzen liegt. Zudem haben die Reporter Gesa Klaffke-Lobsien und Kaspar Klaffke in Hannover besucht, die eine ehemalige Friedhofsgärtnerei in Oberricklingen zu einem besonderen Stadtgarten gemacht haben. Sie waren es auch, die die offene Pforte in der Region vor 30 Jahren mit ins Leben gerufen haben.

Von Jennifer Krebs