Groß Munzel

Zum Ausklang des Sommers gastiert das Ensemble Camerata Calenberg am Sonntag, 22. September, ab 17 in der St. Michaeliskirche in Groß Munzel. Gemeinsam mit Dieter Neuhäuser ist der musikalische Leiter Reinhard Plate in dem Ensemble für die Flötentöne zuständig, weitere Solisten sind Camelia Aurora Bogdan...