In Zeiten von Corona mit vielen Einschränkungen haben die beiden Kirchenmusiker Gerald Pursche (Querflöte) und Ole Magers(Orgel) die Idee von monatlichen Musik-Andachten in der Klosterkirche Barsinghausen entwickelt. Die beiden ersten Andachten für maximal 30 Besucher beginnen am Sonntag, 14. Juni, um 18 und um 19 Uhr.