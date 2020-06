Barsinghausen

Die Entscheidung ist den Veranstaltern nicht leicht gefallen: Die Musical-Night, die am 3. Juli auf der Deister-Freilichtbühne stattfinden sollte, wurde wegen der Corona-Krise endgültig abgesagt. Auch einen Ersatztermin im September, wie zunächst überlegt worden war, wird es nicht geben. Die geforderten Abstände und die Einhaltung der Hygiene-Vorgaben könnten nur mit großem Aufwand umgesetzt werden – „das rechnet sich nicht“, sagt die Freilichtbühnenvorsitzende Julia Nuñez-Bartolomé.

Nur jeder vierte Platz dürfte belegt werden

Die Musical-Night war ausgebucht und knapp 750 Karten waren verkauft. Um die Corona-Regeln einzuhalten, dürfte aber nur jeder vierte Platz belegt werden und auch nur jede zweite Reihe. Aus dem einen Musical-Abend hätten mehrere Veranstaltungen werden müssen, damit jeder, der eine Karte hat, auch reinkommt, erklärt Nuñez-Bartolomé. Trotzdem hätte die Company nicht mehr Geld verdient, weil es unterm Strich bei den 750 verkauften Tickets geblieben wäre.

Neuer Termin am 2. Juli 2021

Gemeinsam mit dem Chef der Musical-Night, Axel Törber, hat die Deister-Freilichtbühne als neuen Termin den 2. Juli 2021 festgelegt. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Und: Möglicherweise gibt es am 1. Juli 2021 eine zusätzliche Musical-Night – „sollte die Nachfrage vorhanden sein“, sagt der Vize-Vorsitzende der Freilichtbühne, Malte Großestrangmann. Wer Interesse hat, wird gebeten, unverbindlich eine E-Mail an info@deister-freilicht-buehne.de zu schicken, Stichwort „Musical-Night“. Der Vorverkauf für die Zusatzshow am 1. Juli 2021 würde im Dezember starten.

Von Jennifer Krebs