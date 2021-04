Barsinghausen/Wennigsen

Der Mountainbike-Sport im Deister erlebt in der Corona-Pandemie einen besonderen Boom. Die Zahl der Biker, die im Wald unterwegs sind, hat nach Beobachtungen der Waldeigentümer stark zugenommen. Das spürt auch der Mountainbike-Verein Deisterfreunde. Obwohl auch bei den Bikern pandemiebedingt ein Großteil des Vereinslebens zum Erliegen gekommen war, ist der Club im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie nie zuvor. Auch in diesem Jahr ist der Trend ungebrochen.

Nach Mitteilung der Deisterfreunde ist der Verein im vergangenen Jahr um 121 Personen auf 618 Mitglieder gewachsen – darunter waren 48 Jugendliche unter 18 Jahren. Seit Jahresbeginn sind bereits 92 weitere Aktive aufgenommen worden, sodass die Deisterfreunde Mitte April bereits 710 Mitglieder zählten. „Wir hatten zuletzt durchschnittlich alle zwei Tage eine Neuanmeldung“, berichtete Kassenwart Mark Wolf während der Jahresversammlung des Vereins. Wegen der Corona-Pandemie haben die Deisterfreunde ihre Versammlung per Videokonferenz ausgerichtet, die über die Plattform Youtube von mehr als 130 Vereinsmitgliedern verfolgt wurde.

Trails dürfen trotz Corona genutzt werden

Die Verantwortlichen der Deisterfreunde vermuten, dass es sich positiv ausgewirkt hat, dass die Mountainbiker im Deister nur ganz zu Beginn der Pandemie von einer Sperrung ihrer Strecken betroffen waren. In vielen anderen Sportarten musste ein Großteil des Sportangebots ersatzlos gestrichen werden.

Die Deisterfreunde haben drei sogenannte Trails von den Niedersächsischen Landesforsten gepachtet, die auch in eigener Regie gepflegt werden. Nach Mitteilung des Vereins hat das damit beauftragte Team im vergangenen Jahr fast 2000 Arbeitsstunden geleistet, die Kosten für die Streckenpflege summierten sich auf rund 12.000 Euro.

Zu viele Biker: Verein muss Trails am Wochenende sperren

Die Vereinstrails sind an manchen Tagen inzwischen so stark frequentiert, dass die Verantwortlichen eingreifen müssen. Am vergangenen Wochenende seien auf den drei Trails innerhalb weniger Stunden mehrere hundert Mountainbiker gezählt worden, berichtet der Vorstand. Daraufhin habe sich die Vereinsführung gezwungen gesehen, die Trails aus Sicherheitsgründen für die Dauer des Wochenendes zu sperren.

Der Mountainbikeverein bietet seit rund zwei Jahren Mitgliedern wie Nichtmitgliedern Fahrtechnikkurse und geführte Touren an. Auch wenn aufgrund der Pandemie nur ein Bruchteil des üblichen Angebots stattfinden konnte, ist nach Vereinsangaben der Trend eindeutig: Immer mehr Kinder und Jugendliche nehmen an den Kursen teil. Dieser Entwicklung wollen die Deisterfreunde Rechnung tragen und die Übungsareale für ganz junge Biker ausbauen. „Wir werden in Zukunft einen noch stärkeren Fokus auf die Kinder- und Jugendarbeit legen“, kündigte die neue Vorsitzende Tina Hachmann an.

Wechsel an der Vereinsspitze

An der Spitze der Deisterfreunde gab es einen Wechsel, nachdem sich die beiden Vorsitzenden Oliver Reich und Rüdiger Dinse nicht erneut zur Wahl gestellt hatten. Ins Amt der ersten Vorsitzenden wurde die 35-jährige Ronnenbergerin Hachmann gewählt. Alexander Diemert (54) aus Barsinghausen wird zweiter Vorsitzender. Mirko Haendel als Schriftführer und Kassenwart Mark Wolf wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der neue Vorstand der Deisterfreunde (von links): Mirko Haendel, Alex Diemert, Tina Hachmann und Mark Wolf. Quelle: privat

Die erste größere Aufgabe der neuen Vereinsführung soll es sein, die Interessen des Vereins bei den vor wenigen Tagen wieder aufgenommenen Gesprächen am Runden Tisch mit Waldeigentümern und der Region Hannover zu vertreten. Die Region hatte jüngst von Überlegungen berichtet, den Deister als Naturpark nach Vorbild des Harzes auszuweisen, um Tourismus, Naherholung, Naturschutz und Forstwirtschaft besser koordinieren zu können. Nach Mitteilung der Deisterfreunde soll es eine Machbarkeitsstudie zu Entwicklungspotenzialen des Deisters geben, „an deren Ausarbeitung sich auch die Teilnehmer des Runden Tisches beteiligen“.

Von Andreas Kannegießer