Eckerde

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr musste es einfach eine Wiederholung geben: Auf dem Rittergut Eckerde fand am Wochenende ein Mittelaltermarkt statt. Jeweils mehrere Hundert Menschen besuchten am Sonnabend und Sonntag das Gelände in Barsinghausens Ortsteil. Auffällig: Viele Besucher sind offensichtlich große Mittelalter-Fans und kleideten sich in entsprechend altertümlich wirkenden Gewändern. Ein Hofnarr durfte natürlich auch nicht fehlen. Zwischen all den Ständen und Sitzmöglichkeiten bespaßte Ralph Beilstein als Pantomime-Figur Norbertin die Kinder.

Luisa (10) hat ihren Spaß mit Norbertin. Quelle: Stephan Hartung

An rund 20 Ständen gab es ganz unterschiedliche Angebote. Interessierte konnten Schmuck, Handwerkskunst oder mittelalterliche Kleidung kaufen. Viele Familien bummelten hier entlang, viele lächelnde Gesichter waren zu sehen. Für Musik zwischen den Tischen sorgte die Band „Rattenpack“ – natürlich im entsprechenden Gewand.

Die Musikgruppe „Rattenpack“ unterhält die Besucher. Quelle: Stephan Hartung

An den Zeltbuden für Essen und Trinken ist die Stimmung fröhlich-entspannt. „Ich bin schon seit 25 Jahren in der Mittelalter-Szene aktiv“, sagte Faxe, den alle nur unter diesem Namen kennen („Auf meinen normalen Namen höre ich schon gar nicht mehr“) und der mit seinem langen Bart, den Tätowierungen und großen Ohrringen wie gemacht für einen Mittelaltermarkt erscheint. „Das ist hier wie eine Familie.“

Ebenfalls perfekt geeignet ist er mit seinem Erfahrungsschatz für solche Veranstaltungen. „Das Ambiente ist hier perfekt und passt zum Mittelalter. Die Premiere im Vorjahr war auch gut, aber da gab es moderne Foodtrucks.“ Daher lobte der Gastronom das Angebot, das von Flammkuchen bis Spanferkel, bei den Getränken von Met bis zu Kirschbier reichte. „Das passt alles besser zum Mittelalter als Pizza und Pommes.“

Sie sehen mit ihrem Outfit nach Mittelalter aus: Faxe (von links), Holger Kühn, Simone Sander und Jürgen Wiedemeier. Quelle: Stephan Hartung

Einige Besucher hatten einen weiten Weg auf sich genommen. „Mein Mann ist Mittelalter-Fan, also hat er mich überredet, dass wir nach Eckerde fahren“, sagte Diana Zwacka aus Langenhagen. Und die Anfahrt aus dem Norden der Region hatte sich gelohnt. „Ich kannte das Gelände hier nicht. Mir gefällt das sehr gut, vor allem für einen Mittelaltermarkt.“

Diana Zwacka hat keine Angst vor dem Drachen. Quelle: Stephan Hartung

Veranstalter Michael Grimm hörte solche Rückmeldungen gern, ist auch sonst der Meinung, „dass der Markt gut angenommen wird“. Grimm, der für die Abendstunden sogar einen Feuerschlucker engagiert hatte und einen Mittelaltermarkt am ersten Oktober-Wochenende im Hemminger Ortsteil Arnum veranstaltet, dachte sogar noch einen Schritt weiter. „Wenn man beim nächsten Mal noch den Garten des Ritterguts hinzu nimmt, dann passen 5000 Menschen auf die Anlage.“

Zum Mittelaltermarkt gehören auch Kunst und Kultur: Veranstalter Michael Grimm (links) unterhält sich mit Dietrich von Heimburg von der Eigentümerfamilie des Ritterguts. Quelle: Stephan Hartung

Vielleicht dann ja im nächsten Jahr. Zunächst einmal zählte das Hier und Jetzt. Und damit war Dietrich von Heimburg aus der Eigentümerfamilie, der das Rittergut schon seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts gehört, sehr zufrieden. „Wir freuen uns über viele Gäste, so etwas war ja lange Zeit nicht möglich“, sagte von Heimburg. So könne man das Rittergut wieder bei potenziellen Interessenten bewerben. „Denn für uns sind Einnahmen aus Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagen wichtig. Damit können wir die Instandhaltungen auf dem Gelände finanzieren.“

Von Stephan Hartung