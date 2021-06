Barsinghausen

Der Turn- und Sportverein (TSV) Barsinghausen hat binnen eineinhalb Jahren rund 140 Mitglieder verloren. Derzeit gehören dem Großverein noch rund 900 Sportlerinnen und Sportler an. Dennoch ist der TSV nach eigener Einschätzung noch recht glimpflich durch die Zeit der Corona-Pandemie gekommen. Die Austritte wegen Corona hielten sich in Grenzen, berichtete Vorsitzender Klaus-Jürgen Dallmann während der Jahresversammlung des Vereins in der eigenen Sporthalle am Waldstadion.

Die sinkende Zahl der Mitglieder während der Corona-Krise ist vor allem darauf zurückzuführen, dass seit mehr als einem Jahr die Neueintritte fehlen. Der Vorstand hofft, dass der Abwärtstrend im Zuge sinkender Inzidenzwerte und mit dem Neustart des Sportbetriebs gestoppt werden kann. „Wir dürfen nicht weiter absacken“, mahnte Dallmann während der Versammlung. Sollte sich der Trend nicht umkehren, könnten die Unterhaltungskosten der Sportanlagen nicht mehr über die Mitgliedsbeiträge finanziert werden.

Vorstand ist optimistisch

Das Vorstandsteam ist dennoch optimistisch, den Verein stabil in die Zukunft führen zu können. Mit der Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleidekabinen im Sportheim sowie der Eröffnung der Kindertagesstätte am 1. März in der früheren Lehr- und Freizeitstätte des TSV seien in den beiden vergangenen Jahren wichtige Projekte abgeschlossen worden, hieß es in der Bilanz der Vereinsführung.

Bei den Vorstandswahlen wurde Dallmann bis 2023 im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Erstmals seit Jahren ist der geschäftsführende Vorstand des TSV (GeVo) wieder komplett besetzt. Die 38-jährige Claudia Thieme aus der Sparte Judo/Aikido kandidierte für das lange Zeit vakante Amt als erste stellvertretende Vorsitzende und wurde einstimmig gewählt. Erster Beisitzer bleibt Jan Sievers.

Der Vorstand des TSV Barsinghausen ist endlich wieder komplett (von links): Arno Purschke, Claudia Thieme, Klaus-Jürgen Dallmann, Kerstin Beckmann und Jan Sievers. Quelle: Uwe Serreck

Arbeitsgruppe plant neue Beitragsstruktur

Auf Antrag der Judosparte wird laut Versammlungsbeschluss eine Arbeitsgruppe gebildet, die bis Ende des Jahres eine neue Gliederung der Beiträge erarbeiten soll. Der Wunsch der Antragsteller ist es, Schüler und Studenten künftig finanziell zu entlasten.

Breiten Raum in der Versammlung nahmen die Ehrungen ein. Weil die Jahresversammlung im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausgefallen war, wurden auch die eigentlich schon 2020 fälligen Ehrungen und Auszeichnungen nachgeholt.

Im vergangenen Jahr waren Jutta Schäfer und Elfriede Eierdanz 60 Jahre lang Mitglied im TSV. Seit 50 Jahren dabei waren Irmela Blaeser und Wolfgang Dogs, sei 40 Jahren Ruth Tuttas, Christel Dettmer und Jochen Kulbe. Seit 25 Jahren gehörten Sabine Noltemeyer, Birgit Nielsen, Julia Knolle, Sandra Leihfeit, Claus Pesch, Carsten Siegert und Patrick Wiemann dem Verein an.

Treuebriefe und Ehrennadeln für Sportler

In diesem Jahr sind Werner Fischer seit 75 Jahren und Sabine Mordfeld-Hünerberg sowie Manfred Kramer seit 65 Jahren dabei. Jürgen Wien gehört dem TSV seit 60 Jahren an. Seit 50 Jahren sind Froukje von Berckefeldt, Hilde Urbahnke, Marius Dau und Jürgen Meyer im Verein aktiv. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Liebeck, Irena Lieske, Peter Hohlweger, Jürgen Hörstel, Manfred Kirstein, Lutz Koschoreck, Bernold Lichey und Frank Neumeister ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Cora Hernandes-Fischer, Claudia Hüls, Laura Schaper, Ulrike Wildhagen, Torsten Endres, Leo Fischer, Wilfried Lohmann, Dirk Steinheider und Martin Wildhagen im TSV dabei. Soweit die verdienten Mitglieder anwesend waren, erhielten sie Treuebriefe, goldene oder silberne Ehrennadeln und die entsprechenden Urkunden.

Von Andreas Kannegießer und Uwe Serreck